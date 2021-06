L'aspetto tecnico è stato al centro della lunga discussione che s'è conclusa in tarda serata. Una cena con il presidente, Claudio Lotito, e una lunga riflessione a Formello sono servite perché Maurizio Sarri e la Lazio si dicessero tutto con chiarezza. L'ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus è libero da ogni vincolo, adesso può accordarsi con un nuovo club e scegliere il meglio per sé. L'opzione per il rinnovo automatico del contratto è scaduta: al tecnico, che per la ‘vecchia signora' s'è rivelato un affare oneroso e poco proficuo dal punto di vista sportivo, vanno 2.5 milioni di euro per il ‘dispiacere' e andare per la propria strada, a Torino hanno scelto il ritorno al passato (Allegri) per programmare il futuro.

Il contratto, durata e cifre: tutti i dettagli

A che punto è la trattativa tra il tecnico toscano e i biancocelesti? "È ancora aperta, non c'è accordo", dice Lotito che va coi piedi di piombo. La parte contrattuale e quella sportiva camminano parallele e, nel complesso, le posizioni si sono avvicinate ulteriormente. Ma si procede con cautela. Per quanto riguarda l'aspetto economico, sarà l'arrivo dell'agente (Ramadani) a tessere i fili dell'accordo al netto di un'intesa di massima che sembra già esserci e che potrebbe portare alla fumata bianca ragionando sulla parte variabile (i bonus). La Lazio ha messo sul tavolo un triennale con stipendio netto di 3 milioni a stagione più 1 in premi di rendimento. Si può fare ma del ‘vil denaro' e delle clausole a esso connesse ne parlerà in maniera approfondita il procuratore.

La parte tecnica: le richieste di Sarri, 2 big verso l'addio

Quanto ai ragionamenti di campo e ai ritocchi da apportare alla rosa, Sarri ha chiesto espressamente al presidente l'ingaggio di calciatori che siano funzionali e l'eventuale addio di altri – anche colonne nella Lazio di Simone Inzaghi come Lazzari e Correa – che non si addicono del tutto alla sua idea di calcio e al modulo che intende utilizzare, quel 4-3-3 che a Napoli aveva cucito addosso alla squadra con perfezione sartoriale.

Quanti e quali sono gli acquisti suggeriti dall'allenatore? Si tratta di cinque elementi: due difensori (con Hysaj in scadenza di contratto a Napoli che resta tra i preferiti per averlo guidato in azzurro), un centrocampista (Nandez del Cagliari è uno dei nomi nella lista), un attaccante esterno (Ilicic dell'Atalanta) e una punta centrale. Tutti elementi ritenuti fondamentali per dare alla squadra quella fisionomia più cara al tecnico. Se son rose fioriranno.