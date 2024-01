Salernitana-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Salernitana-Juventus è la partita della 19a giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Arechi di Salerno. Tutto quello che c’è da sapere su formazioni e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Salernitana-Juventus è la partita valida per la 19a giornata di Serie A, ultima del girone d'andata. Si gioca oggi domenica 7 gennaio alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno pochi giorni dopo il match degli ottavi di finale di Coppa Italia, finito 6-1 per i bianconeri. La squadra di Allegri che nell'ultimo turno di campionato ha battuto la Roma vuole rispondere all'Inter e riavvicinarsi al primo posto in classifica. Gli uomini di Inzaghi ultimi in graduatoria sperano di sfruttare l'entusiasmo per i 3 punti conquistati in casa del Verona. Diretta TV e streaming su DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus. Allegri senza lo squalificato Locatelli punta su Nicolussi Caviglia in mediana, con McKennie e Rabiot. In avanti torna titolare la coppia Vlahovic-Chiesa con Yildiz in panchina. La Salernitana ritrova Candreva, assente in Coppa e si affida al tridente con lui, Ikwuemesi, Tchaouna

Dove vedere Salernitana-Juventus in TV su Sky o Dazn

Dove vedere Salernitana-Juventus in TV? La partita della 19a giornata Serie A sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 18 di domenica 7 gennaio. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Il match si potrà seguire anche su Sky e in particolare sul canale Zona DAZN, visibile dagli abbonati che hanno aderito all'iniziativa.

Salernitana-Juventus, dove vederla in streaming

Salernitana-Juventus sarà visibile in streaming su DAZN e quindi su dispositivi portatili e fissi. Servirà una buona connessione a internet, e l'abbonamento alla piattaforma streaming. Nessun possibilità di vedere il match su Sky GO per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Inzaghi sembra pronto a confermare in avanti Ikwuemesi, nel tridente con Tchaouna e Candreva. La Juventus pronta a cambiare diverse cose rispetto alla Coppa Italia: Locatelli sarà squalificato con Nicolussi Caviglia pronto a sostituirlo in mediana. Torna dal 1′ McKennie, con Szczesny tra i pali. In avanti panchina per Yildiz e spazio a Vlahovic con Chiesa. Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.