Salernitana-Juve è finita malissimo: "Arbitro inseguito nel tunnel, cercato il contatto fisico" Mano pesante da parte del Giudice Sportivo nei confronti del preparatore atletico Vincenzo Laurino, della Salernitana, fermato fino all'11 febbraio 2024, dopo la gara persa contro la Juventus.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni disciplinari a seguito dell'ultima giornata di campionato, la 19a, con cui si è concluso il Girone d'andata, non senza moltissime polemiche. Su diversi campi si è assistito a situazioni al limite, da Milano per Inter-Verona e il contestatissimo fallo non sanzionato a Bastoni, alle intemperanze di Mourinho all'Olimpico per Roma-Atalanta, fino a Salerno in occasione di Salernitana-Juventus, risolta da Vlahovic a tempo scaduto tra il furore del club campano, in una partita degenerata tra feroci code velenose. Dentro e fuori il campo, visto che "a tutto l'11 febbraio 2024" è stato squalificato il preparatore atletico del club amaranto, Vincenzo Laurino.

Proprio all'Arechi di Salerno domenica scorsa si è assistito ad uno dei finali più concitati di stagione. Amaranto in vantaggio fino al 65′ quando, complice anche il secondo giallo ed espulsione di Maggiore, la squadra di Inzaghi ha pagato pegno ai bianconeri. Prima al pareggio cin Iling Junior e poi, al 92′ col gol partita segnato da Vlahovic. Il centrocampista della Salernitana ha ricevuto così una punizione disciplinare, con due giornate di squalifica a causa della "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Più che scontata, non come quella inferta invece a Vincenzo Laurino, il preparatore atletico di Inzaghi.

Per lui, la decisione del Giudice Sportivo è stata molto più pesante. Uno stop di un mese "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, pur non essendo inserito in distinta, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e contestato, rivolgendo una critica irrispettosa, l'operato arbitrale" si legge nelle motivazioni, che aggiungono un altro particolare: "successivamente seguiva l'Arbitro nel tunnel che adduce agli spogliatoi cercando ripetutamente il contatto fisico che non avveniva solo per l'intervento di alcuni dirigenti della propria squadra".

Un atteggiamento che obbligherà Laurino a restare lontano dai campi di calcio fino all'11 febbraio, saltando di fatto quattro giornate di campionato. Resterà fermo una in meno, per tre turni, invece Lazovic del Verona, espulso nel polemico finale di Inter-Verona, mentre è arrivata la squalifica di una giornata per Frattali (Frosinone), Gatti (Juventus), McKennie (Juventus), Zirkzee (Bologna) e per il neo giocatore del Napoli, Pasquale Mazzocchi.