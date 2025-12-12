Salah a pranzo con un ex compagno, è un indizio di mercato: “Gli ha fatto tantissime domande”

Salah a pranzo con Jordan Henderson, foto The Sun

Quale sarà il futuro di Mohamed Salah? Le ultime notizie sull'attaccante egiziano sembrano confermare che la possibilità di un addio al Liverpool dopo la polemica intervista prima del match di Champions contro l'Inter sia in drastico calo. L'ex Fiorentina e Roma inoltre è stato "pizzicato" dai tabloid inglesi durante un pranzo con un ex compagno che alimenta ulteriormente i rumours di mercato.

Salah e Liverpool verso la separazione

Quella contro i nerazzurri potrebbe non essere l'unica partita senza Salah per il Liverpool. La situazione sembra abbastanza compromessa dopo le accuse al club di averlo "messo in panchina" ripetutamente e all'allenatore. Momo si è sentito un po’ la causa di tutti i mali della squadra e ha deciso di uscire allo scoperto in modo molto forte, con il rischio di destabilizzare l’ambiente. Sicuramente l'argomento è stato tra gli oggetti di discussione con il suo ex compagno Jordan Henderson.

Salah incontra Jordan Hernderson, ex compagno nei Reds

Secondo quanto riportato dal The Sun, con tanto di foto a corredo, i due si sono concessi un pranzo insieme. Non dimentichiamo che il centrocampista inglese, ex perno del Liverpool che milita oggi nel Brentford, ha vissuto un’esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Ettifaq. Questo ovviamente ha fatto pensare che i due abbiano parlato proprio di una possibile destinazione futura dell’egiziano nel campionato saudita. Una fonte ha dichiarato al The Sun che i due, nel ristorante italiano, hanno chiacchierato a lungo, con Henderson che ha risposto a “molte domande di Mo”.

Chissà che il 33enne non abbia raccolto informazioni proprio su quello che potrebbe essere il suo prossimo campionato, alla luce di tutte le speculazioni relative all’interesse di tantissimi club arabi. Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli e Al Qadsiah sono tutti pronti a fare un passo avanti per lui, mettendo sul piatto offerte importanti. Per ora Salah ha smentito tutto (“Non voglio rispondere a questa domanda perché il club mi porterebbe in una direzione diversa”), ma le cose stanno andando molto velocemente e la strada di Salah sembra ormai lontana da quella del Liverpool-