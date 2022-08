Sala è morto da oltre 3 anni, Cardiff e Nantes litigano ancora sui soldi. Ma il Tas condanna i gallesi La battaglia legale ha trovato compimento nell’ultimo atto dinanzi al Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna. Secondo la giuria c’è un passaggio formale che ha dato ragione alla società francese.

Emiliano Sala è morto il 21 gennaio 2019 in un incidente aereo mentre viaggiava verso il Galles.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha dato ragione al Nantes: il Cardiff dovrà pagare la prima rata di 6 milioni di euro al club francese per il trasferimento di Emiliano Sala alla società gallese. Il calciatore argentino non ha mai superato il Canale della Manica, morì in un tragico incidente: il piccolo aereo a bordo del quale viaggiava (monomotore Piper Malibu) precipitò in mare vicino all'isole del Canale di Guernsey.

Nell'ultimo messaggio l'attaccante lasciava trasparire inquietudine per le condizioni del velivolo. Poco dopo sarebbe stato inghiottito dalla corrente, restando imprigionato nella carcassa del mezzo e trascinato sul fondo di quel tratto che collega il Mare del Nord all'Oceano Atlantico.

La disputa legale tra Nantes e Cardiff per il pagamento del cartellino

Passato il momento del dolore e del cordoglio, la disputa sul vil denaro ha preso il sopravvento su tutto. Da un lato il Nantes che esigeva il pagamento della prima rata (6 milioni di euro) concordata per il costo del cartellino (18 milioni di euro). Dall'altro il Cardiff che – allora in Premier League – sollevava obiezioni perché non ha mai potuto beneficiare delle prestazioni del giocatore e citava la responsabilità della società transalpina (oltre che dell'agente) per la presunta superficialità con la quale era stato organizzato il trasferimento: in buona sostanza, sostenevano che l'accordo non poteva essere considerato pienamente concluso per il decesso del sudamericano e per una serie di vizi collaterali.

Il Cardiff è stato condannato dal Tas al pagamento della prima rata da 6 milioni (dei 18 complessivi) per il trasferimento del calciatore, ingaggiato dal Nantes.

La battaglia legale ha trovato compimento nell'ultimo atto dinanzi alla Corte di Losanna, a tre anni e mezzo di distanza da quel terribile evento. "La commissione del CAS – si legge nella nota – ha ritenuto che il trasferimento del giocatore dall'FC Nantes al Cardiff City FC fosse stato completato". Secondo la giuria c'è un passaggio formale che ha dato ragione alla società francese: ore prima della morte di Sala la Fifa aveva ricevuto un documento online dalla Federcalcio del Galles per completare il trasferimento del giocatore dalla Francia.

Com'è morto Sala? La dinamica e la ricostruzione della tragedia hanno alimentato rabbia e dolore per lo stato del velivolo e per la responsabilità del pilota (anche lui deceduto nell'incidente). Un'inchiesta ha accertato che quando l'aereo è precipitato il calciatore era già privo di sensi per avvelenamento da gas di scarico prima dell'impatto che provocò lesioni mortali alla testa e al torace. Il monossido di carbonio aveva invaso la cabina a causa del sistema di scarico difettoso.

La grande commozione dei tifosi per la sciagura aerea nella quale perse la vita l’ex attaccante del Nantes, ceduto al Cardiff.

Cosa farà adesso il Cardiff? Non ha intenzione di pagare e annuncia ricorsi ulteriori facendo leva sulla "responsabilità di FC Nantes (e suoi agenti) per l'incidente". Quand'anche questa impugnativa dovesse rivelarsi inefficace i gallesi tenterebbero un ultimo strappo: "Intraprenderemo azioni legali contro i responsabili dell'incidente per il risarcimento dei danni. Tra questi includeremo anche l'FC Nantes e i suoi agenti".