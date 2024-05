È morto David Messina, il giornalista sportivo che inventò le prime cronache di calciomercato

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo del giornalismo sportivo e del calcio sono in lutto perché sabato 5 maggio è morto all'età di 92 anni David Messina, una delle grandi firme, ritenuto in modo unanime "l’inventore" delle cronache di calciomercato. Era ritenuto da tutti un vero e proprio "maestro" sull'argomento ancora quando quasi nessuno si occupava di dare in pasto ai tifosi anteprime di trattative clamorose, acquisti veri o presunti, scambi solo a parlarne, impossibili. A dare la triste notizia è stata la Glgs-Ussi Lombardia, il gruppo di giornalisti sportivi di cui è stato anche presidente per 15 anni.

David Messina è stato una grande firma prima del calcio scritto, tra gli altri regalando cronache sulle colonne della Gazzetta dello Sport, della Stampa e del Corriere dello Sport,e poi è stato attento e competente opinionista in TV su Telelombardia e Italia 7 Gold: "Lascia un grande solco per i colleghi di oggi. Che la terra ti sia lieve", ha scritto Franco Ordine nel post su Instagram con cui ha voluto salutarlo e rendergli omaggio. Anche Roberto Beccantini, dal proprio profilo Facebook ha voluto ricordare il collega di mille racconti soprattutto legati al calciomercato: "… il calcio-mercato. Che già allora era il viagra dei tifosi. David ne diventò il Golia. Se gli chiedevi di dettare i paganti di un’amichevole, sbuffava. Ma se avevi bisogno di un titolo che tenesse su la prima, in assenza di Olimpiadi o Mondiali, lui – soprattutto lui – era l’hombre del destino"

Proprio al calciomercato sono legati ricordi e aneddoti principali su David Messina che, in tempi non sospetti, creò quasi dal nulla il giornalismo delle trattative, un modo particolare di raccontare i movimenti di giocatori tra squadri, superando lo stereotipo di dover trascrivere solamente fatti realmente accaduti. Non a caso, aveva legato la sua figura anche in TV al "Processo di Biscardi", proprio sull'argomento del calciomercato, precorrendo i tempi e dettando uno stile su un argomento che oggi spesso la fa ancora da padrone su moltissime testate, siti calcistici e televisioni.