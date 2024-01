Sabatini è l’anima della Salernitana: spunta agli allenamenti e vuole tutta la squadra davanti a sé Walter Sabatini si presenta al campo d’allenamenti della Salernitana e raduna tutta la squadra davanti a sé. A pochi giorni da un intervento chirurgico al quale si è sottoposto ha voluto parlare a tutti guardando negli occhi ogni singolo giocatore in vista del derby col Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Salernitana vuole dimostrare di essere tutt'altra squadra rispetto a quella vista nell'ultima parte del 2023. A cavallo del 2024 i granata hanno vinto con la Lazio, pareggiato col Milan e soprattutto hanno battuto il Verona al Bentegodi nello scontro diretto salvezza che ha poi anticipato la sfida dell'Arechi contro la Juventus. Una partita che i ragazzi di Pippo Inzaghi hanno giocato alla perfezione nonostante il risultato finale di 2-1 in favore dei bianconeri arrivato grazie al gol decisivo segnato da Vlahovic in pieno recupero e con i granata in 10 uomini.

L'espulsione di Maggiore è stata una mazzata per una Salernitana che però ha dalla sua parte un autentico condottiero come Walter Sabatini. Il patron Danilo Iervolino ha richiamato l'esperto dirigente umbro nel ruolo di direttore generale. Dopo l'incredibile salvezza della stagione 2021/2022, Sabatini dovrà centrare un'altra impresa quest'anno. Ecco perché quest'oggi si è presentato al centro sportivo granata pochi giorni dopo l'intervento chirurgico al quale si era sottoposto pochi giorni fa. Ha radunato la squadra davanti a sé per fare a tutti loro un discorso ben preciso.

"Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subito un’infrazione spontanea di una vertebra, che mi ha costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico, ora è tutto alle mie spalle anche se ho bisogno ancora di qualche giorno per rimettermi compiutamente in piedi, già da settimana prossima sarò con la squadra perché so che loro hanno bisogno di me ed io di loro, sono molto rammaricato di quanto successo. Sarò presto con voi in un momento difficile, ma so che ce la faremo e insieme salveremo la Salernitana giocandoci il nostro 5%".

Le sue parole su Instagram qualche giorno fa confermano ancora una volta – se ce ne fosse ulteriormente bisogno – quanto Sabatini creda fortemente nell'ennesimo miracolo Salernitana. Ed è quello che ha detto alla squadra radunata sul terreno di gioco di fronte all'ufficio che la Salernitana ha allestito proprio per Sabatini con vista sul campo d'allenamento dei granata. Seduto, con accanto il presidente Iervolino ha guardato negli occhi uno per uno. Il derby col Napoli di sabato 13 gennaio si avvicina e vuole che la squadra sappia quale battaglia andrà ad affrontare.

Fazio, Maggiore e Candreva esultano dopo il momentaneo vantaggio Salernitana contro la Juventus.

"Avere una persona davanti a sé, con i suoi acciacchi, che ha sposato la nostra causa con quell'ardore non può che essere da esempio per i nostri giocatori!" scrive un tifoso granata sui social sottolineando la forza di quell'immagine. Sabatini vuole trasmettere alla squadra la voglia di combattere che da sempre è parte integrante della sua persona. Gli spiega di credere fortemente nella salvezza mentre lui all'esterno proverà a chiudere in fretta alcuni affari di mercato. Serve tutto a questa Salernitana ma soprattutto serviva Walter Sabatini: è l'anima della squadra e di un'intera città che crede nell'ennesima impresa granata.