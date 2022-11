Ronaldo nella storia: unico a segnare in 5 diverse edizioni dei Mondiali, grazie a un “rigorino” Cristiano Ronaldo ha segnato al 65′ la rete che ha portato il Portogallo sull’1-0 contro il Ghana. Un gol storico e da record: Cr7 è il primo ad aver segnato in cinque edizioni mondiali.

A cura di Alessio Pediglieri

Portogallo-Ghana consegna Cristiano Ronaldo alla storia della Coppa del Mondo: con il gol segnato al 65′ minuto ha conquistato l'ennesimo record di una carriera imperiosa. Ad oggi è il primo, e dunque l'unico, giocatore ad aver segnato almeno una rete in ogni edizione mondiale alla quale ha partecipato. E di edizioni se ne contano ben cinque. Il tutto grazie al calcio di rigore perfetto con cui ha permesso al Portogallo di spezzare gli equilibri alla partita di debutto in Qatar. Un penalty concesso però in modo molto generoso da parte dell'arbitro, lo statunitense Elfath.

Una partita che Ronaldo sentiva in particolar modo e che si era già capito ancor prima del fischio di inizio con l'emozione che non era riuscito a trattenere durante l'inno portoghese. Una partita che adesso ricorderà per sempre perché la rete ha un valore specifico impressionante: con il rigore siglato Cr7 è entrato nell'Olimpo mondiale di ogni tempo, diventando il primo in assoluto ad aver fatto centro in cinque edizioni differenti. Ennesima perla, di una carriera costellata da primati e trofei.

La storia che lega Cristiano ai Mondiali inizia nel 2006, anno in cui, il 17 giugno segnò nella vittoria del Portogallo contro l'Iran. Poi, Ronaldo andò a segno anche nel 2010 contro la Corea del Nord, quindi replicò nel 2014 contro il Ghana, mentre nel 2018 realizzò una tripletta nella gara inaugurale contro la Spagna e andò a segno anche contro il Marocco. Il tutto per un totale di 7 reti in 17 presenze, fino ad oggi quando – ancora contro il Ghana – ha infranto l'ultimo record personale.

Il primato conquistato con la maglia del Portogallo ai Mondiali segue a quello già ottenuto agli Europei dove, sempre Cr7, anche questo caso ha fatto almeno un gol in cinque edizioni differenti. Confermando il suo particolare feeling con la propria Nazionale di cui è anche il miglior marcatore di sempre con 118 gol in 192 presenze.

Poco cambia se questa rete in Qatar arrivi a seguito di una decisione più che discutibile da parte dell'arbitro statunitense del match contro il Ghana per aver concesso il classico "rigorino". Il contatto in area che subisce Cristiano, infatti, appare particolarmente veniale e leggero ma tanto è bastato perché il signor Elfath decidesse per il tiro dagli 11 metri. Un piccolo neo, che di certo non cancella né oscura l'immensità di un campione che difficilmente stecca quando la storia chiama.