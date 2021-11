Ronaldo le prova tutte, ma è distratto: brutta sorpresa all’uscita dal ristorante italiano Cristiano Ronaldo le sta provando davvero tutte per cercare di amalgamare lo spogliatoio di un Manchester United che finora sembra contare esclusivamente sulle individualità. Per questo il portoghese si è reso protagonista di una bella iniziativa di gruppo, rovinata purtroppo da una sua distrazione.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo le sta provando davvero tutte per cercare di "compattare" il Manchester United. Il campione portoghese nell'ultima uscita contro l'Atalanta è salito in cattedra, salvando i Red Devils con la rete del pareggio a tempo scaduto. La squadra di Solskjaer sembra fare grande affidamento sulle individualità, piuttosto che su un gioco collettivo ben definito. Anche per questo probabilmente, l'ex Juventus alla vigilia di un match delicato come quello contro il Manchester City ha deciso di farsi promotore di una bella iniziativa, ovvero un pranzo di squadra in un ristorante italiano che conosce bene.

In questo modo CR7 ha voluto anche smentire anche nei fatti le dichiarazioni recenti di Chiellini e Bonucci, che avevano spiegato come la Juventus giocasse per il portoghese, per uno spogliatoio che in parte risentiva di questa situazione. A proposito di spogliatoi, anche quello dello United, non sembra troppo coeso a giudicare da quanto filtrato da oltremanica. Solo il successo sul Tottenham ha permesso a Solskjaer di raffreddare la sua panchina, anche se poi la partita di Champions in casa dell'Atalanta ha fatto nuovamente vedere le streghe ai tifosi Red Devils.

Per cercare di fare ulteriormente gruppo in vista del derby di Manchester, stando a quanto riportato in esclusiva dal Daily Mail, Cristiano Ronaldo ha deciso di portare tutta la squadra a pranzo fuori, a Hale, Altrincham, in un ristorante italiano, subito dopo l'allenamento. CR7 si è presentato al locale con Varane al quale è legato sin dai tempi del Manchester United, e a poco a poco è stato raggiunto anche dagli altri giocatori dei Red Devils. Antipasti, carne, pesce ed eventualmente pasta e pizza con Ronaldo che ovviamente non ha sgarrato e concesso sconti al suo rigido programma alimentare. A rovinare l'atmosfera però ecco un imprevisto e una brutta sorpresa proprio per il portoghese. Quest'ultimo ha dovuto fare i conti con una multa per un parcheggio irregolare del suo Range Rover. Questa volta Cristiano ha pensato più al gruppo che a sé stesso, senza dubbio.