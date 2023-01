Ronaldo ha distrutto il suo nome al Manchester United: i giocatori delle giovanili lo umiliano Col suo comportamento da stella capricciosa ed egoista, Cristiano Ronaldo ha fatto terra bruciata a Manchester.

A cura di Paolo Fiorenza

In attesa di esordire ufficialmente con l'Al-Nassr, col quale non può ancora scendere in campo per via della squalifica che si porta dietro dall'Inghilterra, Cristiano Ronaldo sarà protagonista di una suggestiva sfida con Leo Messi nell'amichevole che il PSG disputerà il 19 gennaio a Riad contro una selezione mista formata da giocatori di club sauditi.

Intanto il suo nuovo club ha smentito ufficialmente le voci diffusesi nella giornata di ieri circa il ruolo che il portoghese dovrebbe avere nella promozione della candidatura dell'Arabia Saudita per l'organizzazione dei Mondiali del 2030 assieme ad Egitto e Grecia. Un ruolo di ambasciatore che gli frutterebbe un'integrazione sostanziosa delle cifre finora trapelate sul suo stipendio, arrivando a fargli incassare ben oltre il mezzo miliardo. Niente di tutto questo secondo l'Al-Nassr: "Teniamo a precisare che, contrariamente a quanto riportato, il contratto di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr non comporta impegni per alcuna candidatura ai Mondiali. Il suo focus principale è sull'Al Nassr e sul lavorare con i suoi compagni di squadra per aiutare il club a raggiungere il successo".

Quello che è certo è che Ronaldo ha sposato ormai la sua nuova vita in un calcio meno competitivo di quello cui era abituato e si è lasciato per sempre alle spalle gli ultimi burrascosi mesi al Manchester United. Quale sia l'eredità che ha lasciato lì in termini di considerazione tecnica e umana, ovvero terra completamente bruciata dopo il suo comportamento da stella capricciosa ed egoista sfociato nell'intervista con cui ha sparato a zero su club e allenatore, lo dimostra un filmato diventato virale in cui CR7 viene umiliato dai giocatori delle giovanili dei Red Devils.

Leggi anche Garnacho nel mirino dei tifosi dello United: indossa le mutande marchiate da Ronaldo

Se c'è una cosa che a Ronaldo davvero non va giù è quando viene messo in secondo piano rispetto al suo storico avversario Leo Messi. Ebbene il video in questione mostra alcuni ragazzi dell'Academy dello United cui viene posta l'annosa questione: "Ronaldo o Messi?". Se qualcuno pensava che il loro essere al Manchester potesse influenzare la scelta a favore del portoghese, beh, si sbagliava di grosso. Le risposte hanno sancito un plebiscito per Messi circa la questione del GOAT: l'intervistatore ha interpellato sei giocatori oltre all'allenatore, con l'argentino che ha fatto registrare un 7-0 che non ammette appello.

Une vera mortificazione per l'ego smisurato di Ronaldo, che ha completamente distrutto la sua leggenda allo United: lì davvero nessuno lo rimpiangerà.