Ronaldo entra in un ristorante e trova tutti a filmarlo col telefonino: allora piazza il contropiede Reazione a sorpresa di Cristiano Ronaldo quando è entrato in un ristorante a Riad: lo stavano aspettando tutti con gli smartphone in mano.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è partita benissimo l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: il portoghese è rimasto a secco nelle prime due partite giocate dall'Al-Nassr, la seconda delle quali – persa malamente 3-1 con l'Al-Ittihad – è costata alla squadra allenata da Rudi Garcia l'eliminazione dalla Supercoppa nazionale. Poco male per CR7, che nella sua nuova vita ai margini del calcio d'eccellenza è gravato da pressioni decisamente meno pesanti di quelle cui era abituato quando giocava per vincere la Champions League, un trionfo che gli è riuscito cinque volte in carriera.

L’amarezza di Cristiano Ronaldo nel match perso nella Supercoppa saudita

A quasi 38 anni (li compirà tra una settimana), Ronaldo ha deciso di svernare a Riad dietro pagamento di uno stipendio da 200 milioni all'anno fino al 2025, godendo di un livello di lusso che è proibito per i comuni mortali. In attesa di trovare una sistemazione definitiva, CR7 e il suo entourage trascorreranno il prossimo mese nell'hotel che gode della migliore vista sulla capitale. Un albergo che ha uno standard di sfarzo mostruoso, dove Cristiano – assieme alla sua famiglia, agli amici e alla security personale – occuperà 17 camere, con un conto complessivo che per un mese sarà di quasi 300mila euro, potendo contare anche su uno chef che fornisce un servizio personale di ristorazione nelle camere.

Questo non significa ovviamente che Ronaldo non esca la sera per provare la cucina di uno dei lussuosi ristoranti di Riad e così è accaduto questa settimana, quando si è recato in un locale esclusivo, dove tuttavia non ha potuto godere di qualcosa che gli è negato da una ventina d'anni: la privacy. CR7 è entrato nel ristorante, ma ha capito subito che era atteso al varco. Tutti i presenti ai vari tavoli sapevano chiaramente che stava arrivando e avevano pronti i cellulari per filmare ogni sua mossa.

In un video si vede una batteria di smartphone illuminati che puntano tutti sul portoghese mentre entra nel locale, quasi come fosse un plotone di esecuzione. Mentre veniva quasi accecato dalle luci delle fotocamere, Ronaldo ha avuto una reazione sorprendente, cogliendo in contropiede tutti i commensali: ha tirato fuori il proprio telefonino e li ha ripresi a sua volta, passando davanti a tutti con un ghigno sul volto, messo da parte solo quando è stato accompagnato al proprio privatissimo tavolo. Una mossa simile ad uno dei trucchi che i tifosi dell'Al-Nassr si augurano di vedere presto sul campo…