“Ronaldo è meglio di Messi”: la gaffe del Barcellona e la reazione del Real Madrid Tifosi del Barcellona e fan di Leo Messi arrabbiati dopo la gaffe su TikTok del club catalano. La risposta del Real è stata virale, con un video particolare.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo è stato un vero e proprio incubo per il Barcellona. Nelle sue stagioni al Real, la stella portoghese si è sempre rivelato un incubo per i blaugrana, capace d'incendiare l'eterno duello con Leo Messi. Ronaldo e Messi, Messi e Ronaldo, chi è il più forte? Un dibattito sempre vivo tra i tifosi, e che è stato l'oggetto anche di una vera e propria gaffe social commessa dal club catalano, che ha scatenato l'ilarità dei sostenitori avversari. E il Real non ha perso l'occasione per prendere in giro gli storici rivali.

Sull'account TikTok del Barcellona è stato caricato un video relativo ad una delle prime sessioni di allenamento agli ordini del nuovo allenatore Xavi. Immagini della panchina e del campo, con una colonna sonora speciale: è stato infatti utilizzato un audio dal titolo molto particolare che non è sfuggito ai tanti followers del club. "Usa questo audio se Ronaldo è meglio di Messi", con tanto di simbolo del GOAT (Greatest Of All Time). Solo in un secondo momento i gestori del profilo, stuzzicati dai tanti commenti "indignati" ricevuti, a tutela dell'ormai ex colonna blaugrana, hanno rimosso l'audio e il video. Troppo tardi però per evitare la brutta figura, finita anche sugli altri social come Twitter e Facebook.

E il Real Madrid non poteva lasciarsi sfuggire l'opportunità di trollare i colleghi del Barcellona. Poco dopo infatti è stato condiviso uno dei video più iconici di Cristiano Ronaldo, quello dell'esultanza memorabile dopo un gol ai catalani, a "calmare" i sostenitori avversari. Il tutto accompagnato da una frase emblematica, ovvero "Siamo d'accordo" a sottolineare che ovviamente la propensione dei madrileni è per il portoghese. E ovviamente anche qui in sottofondo usato l'audio galeotto, tra gli applausi virtuali dei sostenitori merengues.