Ronaldinho a 43 anni incanta e dà spettacolo nel footvolley, le sue acrobazie sono da vero fenomeno Ronaldinho si diverte a giocare a footvolley e a 43 anni incanta tutti con le sue acrobazie da vero fenomeno.

A cura di Vito Lamorte

Era da tanto che non pensavamo: ‘Mamma mia, cosa ha fatto Ronaldinho'. Il fuoriclasse brasiliano ci ha lasciato spesso a bocca aperta nel corso della sua carriera con le sue fantastiche giocate ma da diverso tempo non lo vedevamo all'opera alla sua maniera.

L'ex Barcellona, PSG e Milan è stato idolo di almeno due generazioni dopo l'inizio del nuovo millennio e il suo calcio fatto di fantasia e tecnica sopraffina ha fatto stropicciare gli occhi a tantissimi appassionati, e non solo ai tifosi delle squadre in cui giocava.

Dinho ha strappato un sorriso a tutti nelle scorse ore, quando ha pubblicato un video di una sua partita di di footvolley sui suoi profili social: no-look, giocate di spalla, recuperi e colpi volanti da vero fenomeno che hanno fatto tornare alla mente le sue gesta sul rettangolo verde fino a qualche anno fa.

Il Pallone d'Oro del 2005 si trova a suo agio nella variante del volley con i pedi perché gli permette di mostrare la sua tecnica sopraffina senza dover correre per tutto il campo ma in uno spazio ristretto: il modo in cui controlla e addomestica la palla è sempre eccezionale, ma questa non è affatto una sorpresa perché chi sa giocare a calcio non perde mai il tocco magico.

Ronaldinho ha spiazzato tutti per il modo in cui è riuscito a fare punto, lanciando la palla oltre la rete con un gesto acrobatico non da tutti e questo mostra anche una preparazione fisica di discreto livello nonostante siano passati molti anni dal suo ritiro.

L'ex numero 10 della Seleçao non manca di divertirsi, al suo solito, seguendo con lo sguardo la telecamera mentre completa un passaggio senza guardare al suo compagno di squadra. Subito dopo ha ricevuto l'alzata dal suo partner ed è lì che è arrivato il punto con un'acrobazia favolosa.

La tecnica non svanirà mai e Dinho potrà continuare a divertirsi e a divertirci anche nel footvolley.