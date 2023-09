Romero non fa sconti nemmeno alla moglie: l’amichevole in famiglia finisce male Cuti Romero, difensore del Tottenham con un passato in Serie A, è ruvido anche negli interventi in famiglia. Ne sa qualcosa sua moglie che ha documentato tutto.

A cura di Marco Beltrami

Cristian Romero non è uno che va troppo per il sottile. Il difensore del Tottenham, campione del mondo con l'Argentina, è famoso anche per la durezza dei suoi interventi. Il centrale ex Genoa e Atalanta ha iniziato benissimo la stagione con gli Spurs secondi alle spalle del City alla pari con Arsenal e Liverpool. Il Cuti sta confermando la sua fama, ma non solo in campo.

Il difensore classe 1998 non fa sconti nemmeno a casa. Proprio non vuole perdere Romero a giudicare da quanto rivelato da sua moglie Karen Cavaller. Quest'ultima ha mostrato sui social i risultati di una partitella in famiglia a cui ha partecipato anche lei. Un momento di relax insomma ma non per lady Romero che ha pagato dazio allo stile di gioco del marito, che si è fatto sentire.

Karen Cavaller ha infatti pubblicato sui suoi profili social due foto emblematiche che mostrano le conseguenze di quella che si può definire come un'amichevole familiare. Lividi sul polso sinistro e anche su alcune dita dei piedi. Contusioni figlie di interventi ruvidi di Romero a giudicare dalla didascalia utilizzata: "Giocare a pallone in famiglia con Cuti ha le sue conseguenze. Questo è un vero cartellino rosso".

Il calciatore dal canto suo ha ricondiviso l'immagine intenzionato a chiarire le cose. Con la frase postata Romero ha cercato di portare l'acqua al suo mulino: "Tutto pallone, non c'era niente". In questo modo si è voluto giustificare chiarendo che il suo intervento nei confronti della compagna non era assolutamente falloso. Un siparietto simpatico, anche se Cavaller avrà bisogno di un piccolo stop per tornare al top.

I due sono molto legati e non è la prima volta che scherzano sui social. La relazione è nata nel 2018, quando Romero ha lasciato l'Argentina per volare in Italia, e tentare la fortuna in Serie A. Due anni dopo poi Christian e Karen si sono sposati, e nel 2021 è nato il loro primo figlio Valentino. A legarli la passione per il calcio, con Cavaller che non perde occasione per mettere alla prova il suo Cuti.