Il timore (e il rischio) d'infortuni è una delle perplessità che accompagnano la ripresa della Serie A. Sul calendario è stata cerchiata in rosso la data del 13 giugno: se tutto andrà bene, dovrebbe essere quello il giorno della ripartenza ufficiale del campionato dopo oltre due mesi di stop a causa dell'emergenza contagi da Covid-19 che ha investito il Paese. L'inattività è stata dura e, nonostante la buona volontà dei calciatori di tenersi in forma, ha lasciato scorie. Il Napoli ha fatto i conti con il problema muscolare di Manolas, tra le fila della Roma invece sale a 3 il numero dei giocatori che hanno marcato visita dopo essere tornati in campo a Trigoria.

Quello di Perotti è stato un affaticamento muscolare e le sue condizioni sono meno preoccupanti rispetto al portiere spagnolo, Pau Lopez, costretto a fermarsi per aver subito una micro-frattura al polso. Dovrà restare fermo per qualche settimana e, forse, ce la farà per essere a disposizione in occasione della (possibile) ripresa della stagione. Non dovesse farcela, al suo posto c'è Mirante che ha dato ampie garanzie.

Chi è il terzo calciatore dei giallorossi che ha dato forfait in queste ore? Daniel Fuzato. Il terzo portiere della Roma ha alzato bandiera bianca per noie muscolari: ha avvertito un fastidio al quadricipite e s'è fermato per non rischiare guai peggiori. L'estremo difensore ha già svolto controlli che non avrebbero segnalato nulla di serio, svolgerà ulteriori test nei prossimi giorni.

Con l'infortunio di Fuzato sale addirittura a 44 il numero dei calciatori della Roma che, in momenti diversi e per cause più o meno gravi, sono venuti meno al tecnico, Paulo Fonseca, che non ha mai potuto contare su tutta la rosa. "Non mi è mai capitato niente di simile", aveva ammesso l'allenatore portoghese durate il periodo di quarantena per l'emergenza Coronavirus.