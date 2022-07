Roma-Sunderland dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole Roma-Sunderland è la seconda amichevole della pre-season della squadra di Mourinho: i giallorossi affrontano il club inglese nella prima sfida della tournée in Portogallo. Tutte le informazioni sul match, dove vedere la partita in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Roma si prepara per la stagione 2022-2023. Dopo aver concluso la precedente con la gioia per la Conference League, la squadra di José Mourinho guarda già al prossimo anno e si appresta a disputare la prima di quattro amichevoli previste nella tournée in Portogallo: a sfidare gli uomini dello Special One sarà il Sunderland e la partita, in programma mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 12 italiane (11 locali) si potrà vedere in diretta TV e in streaming su DAZN e sul sito del club inglese.

Nella prima uscita stagionale tenutasi a Trigoria i giallorossi hanno regolato con un comodo 5-0 il Trastevere ma ora la squadra disputerà quattro gare di livello internazionale e il primo avversario è reduce dalla promozione in Championship: i Black Cats debutteranno in campionato il prossimo 31 luglio in casa contro il Coventry e sono molto più avanti nella preparazione. Un test che aiuterà a mettere benzina nelle gambe dei romanisti e permetterà a Mourinho di valutare alcune situazioni in chiave mercato.

La squadra capitolina sarà chiamata a migliorare la posizione in campionato, dopo aver chiuso al sesto posto, e andare avanti il più possibile in Europa League. La Roma farà il suo debutto in campionato in casa della Salernitana e affronterà in successione Cremonese, Juventus e Monza: una partenza niente male.

Il calendario delle amichevoli estive

13/07/2022 Roma-Sunderland

16/07/2022 Roma-Portimonense

19/07/2022 Roma-Sporting

23/07/2022 Roma-Nizza

La squadra giallorossa si è allenata a Trigoria nei primi giorni e poi si trasferita nel ritiro in Algarve. In attesa delle ulteriori novità di mercato, il club ha ufficializzato gli arrivi di Matic, Svilar e Celik ma si sta muovendo per rinforzare la rosa a disposizione dello Special One con acquisti mirati. Gli uomini più attenzionati in questo momento sono Frattesi e Zaha ma da non sottovalutare sono le piste che portano ai nomi di Torreira, Aouar e Solbakken. Con il profilo di Dybala che resta sullo sfondo come un sogno.

• Partita: Roma-Sunderland

• Data: mercoledì 13 luglio 2022

• Orario: 12:00

• Canale: DAZN

• Streaming: DAZN, sito ufficiale Sunderland

Roma-Sunderland, dove vederla in TV e live streaming

Dove è possibile vedere Roma-Sunderland? Le amichevoli della pre-season dei giallorossi verranno trasmesse in diretta da DAZN. Per vederle in TV bisognerà avere una Smart TV con l’app della piattaforma oppure una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara si potrà vedere in streaming su DAZN, attraverso tutti i dispositivi mobile, o o sul sito ufficiale del Sunderland registrandosi e acquistando il pass per poter accedere alla visione dell'evento.