Roma-Raja Casablanca dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Roma-Raja Casablanca l’ultima amichevole pre-season per i giallorossi di José Mourinho prima degli impegni ufficiali in UEFA Conference League e in Serie A. Il test contro i vicecampioni del Marocco darà qualche spunto in più sulle scelte che lo Special One farà in vista delle gare che contano. Tutte le informazioni sulla partita, dove e come vedere il match in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Roma si prepara per i primi impegni ufficiali della stagione 2021-2022 con un'ultima amichevole contro il Raja Casablanca. La squadra di José Mourinho ha perso Edin Dzeko nelle ultime ore e sta cercando un sostituto all'altezza ma i giallorossi continuano il loro lavoro dopo il ritiro fatto in Portogallo e le amichevoli internazionali delle scorse settimane nella penisola iberica. La squadra capitolina affronterà i vicecampioni del Marocco, che hanno chiuso al secondo posto il loro torneo alle spalle del Wydad dopo averlo vinto nella stagione 2019/2020, e saluteranno il ritorno dei loro tifosi allo stadio Olimpico. All'impianto capitolino potranno accedere fino a 20 mila tifosi muniti di Green Pass e si tratta di una vera e propria prova generale in vista dell'inizio del campionato dopo le quattro gare di EURO 2020.

C'è sempre grande curiosità nel vedere come lo Special One sta cercando di disegnare la formazione in vista dei primi impegni ufficiali, visto che giovedì 19 agosto 2021 affronteranno il Trabzonspor nel play-off della UEFA Conference League.

Dove vedere Roma-Raja Casablanca in diretta TV e streaming

La partita tra la Roma e il club marocchino si potrà vedere in TV su Sky, sul canale Sky Sport (numero 253). Il match dell'Olimpico sarà visibile anche in streaming grazie a Sky-Go, app per gli abbonati di Sky.

A che ora si gioca l'amichevole Roma-Raja Casablanca oggi

La sfida tra i giallorossi e il Raja Casablanca è in programma sabato 14 agosto 2021 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Date e orari delle prossime amichevoli della Roma

Quella contro il Raja Casabanca è l'ultima amichevole pre-season per i giallorossi, che dopo rivolgeranno le loro attenzioni solo alla gara contro il Trabzonspor di Conference League e all'esordio in Serie A contro la Fiorentina allo stadio Olimpico il 22 agosto 2021 alle ore 20.45.