La Roma torna dalla trasferta di Firenze con la soddisfazione di un successo in extremis che non frena il rientro nell'alto della classifica ma anche – e soprattutto – con la preoccupazione per le condizioni di Jordan Veretout, il centrocampista francese che è uscito infortunato dopo circa un'ora di gioco. Per lui si temono tempi di recupero lunghi e che, al momento, devono essere ancora quantificati. Una perdita molto pesante per la mediana giallorossa dove Veretout è risultato spesso tra i più convincenti nello scacchiere disegnato d Fonseca.

Il centrocampista francese ha chiesto il cambio al 60′ per un problema all’adduttore destro ed è rientrato negli spogliatoi con l’aiuto dello staff sanitario, senza appoggiare la gamba. Le ultime immagini di Jordan Veretout sono queste, poi solamente indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche. La cosa certa è che non sarà a disposizione nell'immediato, saltando certamente la prossima partita che vedrà all'Olimpico, la Roma impegnata contro il Genoa domenica 7 marzo alle 12.30. Ciò che preoccupa, però, sono i reali tempi di rientro.

A preoccupare Fonseca e lo staff medico sono i problemi accusati al flessore della coscia destra. Uscito dal campo zoppicando, il giocatore ancora oggi farebbe fatica a camminare e ad appoggiare la gamba. Sono in programma gli esami clinici di riferimento per capire meglio l'entità dell'infortunio che potrebbe trattenere Veretout per molto tempo lontano dal campo. "Valuteremo nelle prossime giornate" ha dichiarato Fonseca nel post partita "ha subito un contrattempo muscolare ma non si è compresa l'entità dell'infortunio".

Le partite che può saltare per infortunio Veretout

Oltre alla partita di domenica contro il Genoa, dovesse essere confermata la lesione al femorale destro, pe Veretout sarebbero a forte rischio anche altre gare in programma: l'11 marzo è in programma la sfida all'Olimpico contro lo Shakhtar per l'Europa League, il 14 la trasferta in campionato a Parma e il 18 il viaggio in Ucraina per il ritorno degli ottavi di finale.