Roma flagellata dagli infortuni, ko pure Kumbulla e Belotti: sono 8 gli indisponibili di Mourinho Anche contro il Milan, la Roma ha perso un paio di calciatori per infortunio. Al lungo elenco di indisponibili di Mourinho si sono aggiunti anche Kumbulla, che rischia di aver finito la stagione, e Belotti.

A cura di Alessio Morra

Il pareggio con il Milan è stato estremamente beffardo. Abraham era riuscito a trovare il gol al 93′, ma Saelemaekers ha trovato il pari quattro minuti più tardi. Un 1-1 che lascia Roma e Milan appaiate. Mourinho dopo la partita era rammaricato tanto per la beffa quanto per gli infortuni, che aumentano a dismisura e ora nel momento decisivo della stagione il tecnico portoghese si trova quasi con mezza squadra indisponibile.

Da tempo la Roma, purtroppo, fa collezione di infortuni. Contro il Milan hanno riportato seri infortuni anche il difensore Kumbulla e l'attaccante Belotti. Erano fuori già Karsdorp, Smalling, Llorente e Wijnaldum. Dopo la partita Mourinho ha parlato del bollettino medico: "Penso che Karsdorp abbia terminato la stagione, Llorente penso che non lo vedremo più in campo, Smalling, invece, abbiamo la speranza di averlo per una o due partite, Wijnaldum è quello che è più vicino al rientro".

Poi ha parlato di Dybala, che non è sceso in campo nemmeno per un minuto: "Era in panchina, ma non poteva giocare per la caviglia, lo sapevamo", e prima di chiudere l'intervista Mou ha parlato delle condizioni dei calciatori usciti per infortunio in Roma-Milan: "Kumbulla al 100% non lo vedrò più. Belotti ha un problema alle costole, non riusciva a respirare. Mentre a Bove è uscita la spalla".

Poco dopo è stata ufficializzata la notizia della frattura alla cartilagine costale dell'ex bomber della Nazionale, che dovrà essere rivalutato nei prossimi giorni. Molto peggio è andata invece a Marsh Kumbulla che dopo uno scontro fortuito con Giroud è stato costretto a uscire e negli spogliatoi ha scoperto di aver subito una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Rosa assai ristretta per Mourinho che con pochi uomini dovrà disputare le ultime sei partite di campionato e le semifinali di Europa League, contro il Bayer Leverkusen.