Roma contestata dai tifosi a Trigoria: "Non siete degni di questa maglia luridi mercenari" Durissimo striscione di contestazione da parte dei tifosi della Roma dopo il derby perso in Coppa Italia contro la Lazio: "Meglio una morte dignitosa che una vita umiliante. Non siete degni di questa maglia, luridi mercenari".

Roma contestata dai tifosi dopo il derby di Coppa Italia perso. Questa mattina è apparso uno striscione davanti ai cancelli del centro sportivo di Trigoria che punta il dito contro i calciatori: “Meglio una morte dignitosa che una vita umiliante. Non siete degni di questa maglia luridi mercenari“.

Parole durissime, che non lasciano spazio ad interpretazioni e fanno capire il morale di un ambiente che è stato sempre vicino alla squadra negli ultimi due anni e ha riempito sempre lo stadio per dare supporto ai suoi beniamini. Adesso, però, la pazienza sembra essere finita.

I tifosi giallorossi hanno evidenziato lo scarso impegno ed il poco attaccamento alla maglia dei giocatori, che avrebbe portato ai risultati deludenti in questa prima parte di stagione. I giallorossi hanno 8 punti in meno rispetto all’anno scorso, non sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di Europa League e con la Lazio è arrivato l’ennesimo derby in cui la Roma non ha segnato. Goccia dopo goccia, il vaso si è riempito.

Al momento non sembrano esserci riferimenti all’allenatore José Mourinho, che è stato eletto a trascinatore dai tifosi dal suo arrivo e i cori nei suoi confronti allo stadio Olimpico hanno sempre testimoniato l'affetto nei suoi confronti. Dopo il derby perso, però, per la prima volta si è aperta una piccola crepa: molti fan giallorossi in seguito alla delusione per la stracittadina hanno preso di mira il profilo di Instagram dello Special One con commenti molto duri in riferimento alle prestazioni non altezza della squadra.

Il momento che sta vivendo il club giallorosso non è semplice: i Friedkin non hanno ancora deciso se affidarsi ancora a Mourinho per la guida tecnica del prossimo anno, Tiago Pinto lascerà il suo incarico a febbraio e c'è grande incertezza sul futuro e su quello che potrà accadere nelle prossime settimane.