Roback è sparito, l’attaccante del Milan ha fatto perdere le tracce: “Disperso da 14 giorni” Da quattordici giorni nessuno ha più notizie di Roback, giovane attaccante del Milan in prestito in Svezia: “Non rinunciamo alla speranza che torni”

A cura di Ada Cotugno

Di Emil Roback si sono perse le tracce: da quattordici giorni non si hanno più notizie del giocatore di proprietà del Milan che attualmente gioca in Svezia con il IFK Norrköping. Sono momenti di grande apprensione per la famiglia del ragazzo che sembra essere sparito nel nulla.

Da due settimane il giocatore non si presenta agli allenamenti della sua squadra, senza telefonare o dare nessun tipo di avviso. Tony Martinsson, il direttore sportivo del club svedese, ha provato a contattarlo senza ricevere alcuna risposta, una situazione che ha fatto subito scattare il campanello d'allarme. Roback non si trova più e alle tv locali gli appelli si sprecano.

Il dirigente ai microfoni di Norrköping Tidningar ha espresso tutta la preoccupazione della società, disperata per la scomparsa del giocatore: "Voglio sapere se sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a chiamarlo molte volte, ma è difficile raggiungerlo. Voglio che venga qui. Possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni".

Roback è arrivato in Svezia lo scorso marzo, in prestito dal Milan. Attaccante classe 2003, nell'agosto del 2020 è sbarcato a Milano dall'Hammarby, il club di cui è proprietario Zlatan Ibrahimovic: all'arrivo in Italia era stato dipinto come uno dei talenti emergenti del calcio svedese, ma alla fine nella sua esperienza in rossonero non ha trovato molto spazio.

Per questo è volato prima in Danimarca prima di tornare in patria dove comunque non ha trovato successo. Il prestito al IFK Norrköping scadrà nei primi giorni del mese di novembre e dunque dovrà ritornare al Milan rispettando il contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2025. In questo momento però c'è solo preoccupazione con un ragazzo che sembra essere sparito nel nulla.