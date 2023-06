Rivelazioni su Piqué, ne esce malissimo: “Ero con lui in macchina, mi ha fatto vergognare” Una nota influencer spagnola ha raccontato cosa è accaduto quando si è trovata in macchina con Gerard Piqué: “È stata la prima e ultima volta”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non c'è pace per Gerard Piqué, l'ex pilastro del Barcellona e della nazionale spagnola che si è appena ritirato dal calcio giocato ed è impegnato nel progetto di grande successo della Kings League, il campionato di calcio a 7 fondato assieme allo streamer Ibai Llanos, nel quale ha esordito domenica scorsa anche Andrea Pirlo. In questi mesi Piqué ha provato a ricostruirsi anche nel privato: dopo il tradimento e la successiva separazione molto dolorosa con Shakira, il 36enne fa coppia fissa con la giovane catalana Clara Chia. Ma è proprio nel privato che viene ora colpito da una secchiata di fango, che lo disegna in maniera decisamente poco lusinghiera.

Nelle scorse ore una influencer spagnola con centinaia di migliaia di followers su Instagram, nonché figlia dell'ex calciatore della Liga ed attuale allenatore Paco Jemez, ha svelato un episodio che l'ha vista protagonista assieme a Piqué, in occasione di un viaggio in macchina assieme. Il contatto tra i due era dovuto al fatto che la giovane è stata la fidanzata di un famoso youtuber iberico, xBuyer, che ha un team che partecipa alla Kings League.

Nadia Jemez è figlia di Paco, ex allenatore di Granada e Rayo Vallecano

In un video postato sui social, Nadia Jemez ha raccontato cosa pensa di Piqué sulla scorta di cosa accadde quella volta che si trovarono assieme: "Per me non è una persona a cui devo rispetto, perché non si è comportato bene con gli altri. E poi… ora lo racconterò", ha esordito la giovane, nota anche per la sua partecipazione al reality spagnolo ‘Pesadilla en El Paraiso'.

"Una volta ero con lui in macchina e gli è sembrato molto bello saltare assolutamente tutti i semafori sulla Diagonal (una delle strade principali di Barcellona, ndr). Perché? Beh, non lo so, perché gli è sembrato giusto. Inoltre è entrato a 100 chilometri all'ora in un parcheggio e l'uomo che lavorava lì gli ha detto: ‘Guarda, non puoi entrare nel parcheggio così'. Lui ha risposto in maniera sprezzante: ‘Sì, ok, fantastico. Comprati un amico'. In quel momento ho provato un immenso imbarazzo e ho pensato: ‘Per favore, tiratemi fuori di qui. Cosa ci faccio?'. Semplicemente non ci potevo credere", ha continuato la ragazza.

Una vicenda che non poteva che lasciare un ricordo pessimo in Nadia: "Mi ha fatto vergognare. Non è una persona che mi ispira fiducia. Credo sia stata la prima e l'ultima volta che ho visto questa persona. Volevo davvero raccontarlo". E chissà se Piqué vorrà replicare o da vero gentiluomo resterà in silenzio…