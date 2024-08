video suggerito

Rissa da saloon tra Lazio e Southampton: l'ex juve Alcaraz provoca, la reazione di Romagnoli è furibonda Un video mostra cosa è successo nell'amichevole: un fallo su un compagno scatena le proteste di Cataldi, spintonato da Alcaraz dei Saints. È la miccia che fa scoppiare la gazzarra: Romagnoli s'avventa sull'argentino.

Un video mostra cosa è successo nel parapiglia tra Lazio e Southampton che hanno trasformato una partita amichevole in una rissa a saloon. Di quelle che iniziano con un'occhiataccia e un'imprecazione per un contrasto un po' duro e poi finiscono alle mani per qualche insulto di troppo. È successo tutto nel secondo tempo quando l'ex juventino, Carlos Alcaraz, s'è lanciato nel capannello di calciatori che attorniavano un suo compagno di squadra per dargli manforte in una discussione che s'era accesa a centrocampo per un brutto fallo. Era Cataldi che stava redarguendo l'avversario ma nulla in quel momento lasciava presagire che la situazione potesse degenerare. Sembrava si trattasse di un ‘normale confronto'. E invece proprio l'intervento abbastanza irruente del centrocampista argentino (l'anno scorso in prestito a Torino) è stata la scintilla che ha appiccato l'incendio.

Il video della rissa tra Lazio e Southampton

Lazio e Southampton erano sul risultato di 1-1 al 17° del secondo tempo. Al gol del vantaggio di Diaz (su assist proprio di Alcaraz) avevano risposto i capitolini con Castellanos, autore di una rete pregevole. La gazzarra è scattata quando il centrocampista della Lazio, Cataldi, stizzito per un'entrata pericolosa su un compagno di squadra, s'è rivolto a muso duro al calciatore. Quando Alcaraz ha visto che c'erano troppe maglie gialle (la divisa indossata dalla Lazio) e una rosa (la maglia scelta dai Saints per l'occasione) ha provato a prendere le difese del compagno di squadra. Lo ha fatto fiondandosi in quel capannello e spintonando Cataldi.

È stato allora che i nervi sono saltati. Alessio Romagnoli, che ha visto tutto, ha reagito immediatamente e ha messo le mani al collo di Alcaraz nel tentativo di allontanarlo. Un'azione un po' ruvida nei modi ma in quel frangente, con gli animi surriscaldati, non c'era certo clima da educande. L'ex juventino è stato preso in mezzo (come si dice in gergo).

Erano in cinque contro uno, tra urla e ‘vaffa', manate vigorose e qualche cazzotto mulinato nell'aria in quella ressa che ha coinvolto anche altri calciatori, sia del Southampton sia della Lazio. C'è voluto un po' di tempo affinché gli ufficiali di gara riportassero la calma. Alcaraz aveva letteralmente perso la bussola, nemmeno l'intervento dello staff della sua squadra sembrava potesse calmarlo.

Il pubblico presente allo stadio ha fischiato a lungo quello spettacolo biasimevole concluso con il cartellino rosso mostrato al centrocampista argentino, protagonista di quella sceneggiata, e a Romagnoli per la reazione d'impulso. Nel dopo partita il tecnico degli inglesi ha censurato quell'atteggiamento: s'è detto sì soddisfatto per l'aggressività e per l'intensità profusa dalla squadra ma ha espresso un giudizio negativo per quella brutta scena che ha macchiato l'amichevole. "Uno dei loro e uno dei nostri, Alcaraz, hanno avuto un alterco poi l'intervento dei calciatori ha fatto il resto. Mi fa piacere vedere che c'è solidarietà e compattezza di squadra. Ma così non è proprio quella ideale".