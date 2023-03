Riquelme vede spazi dove non ci sono, la sua classe è immortale: lo stadio in piedi ad applaudire Riquelme, in occasione nella gara disputata per i 100 anni del Villarreal, ha dimostrato che la classe non ha età con una serie di giocate che hanno fatto balzare in piedi l’intero stadio.

A cura di Vito Lamorte

Juan Roman Riquelme ha fatto fare un viaggio nella macchina del tempo a tutti i tifosi del Villarreal che sono accorsi all'Estadio de la Cerámica per la gara dei 100 anni del club. El Mudo, insieme a tante altre stelle del Submarino Amarillo, ha preso parte a questa partita che è stata un'immersione nei ricordi per tutti i fan del club spagnolo.

A rubare la scena durante una partita tra le leggende ci ha pensato l'ex stella argentina che, come al suo solito, ha dimostrato che la classe non va via quando si appendono gli scarpini al chiodo.

Nelle gara tra le stelle del Villarreal e una rappresentative della nazionale spagnola, Riquelme è sceso in campo al fianco di calciatori come Marcos Senna, Diego Forlan, Robert Pires, Martin Palermo e Bruno Soriano e nonostante la sua squadra abbia perso la gara per 1-0 la sua abilità con la palla in mezzo ai piedi è stata ancora una volta confermata.

Oltre all'ovazione ricevuta al suo ingresso in campo, il 44enne argentino ha mostrato tutta la sua classe ad ogni azione in cui ha giocato il pallone ha fatto incetta di applausi. In una situazione in particolare, che è stata ripresa con un video dall'account del Villarreal, l'argentino ha ricevuto la palla a centrocampo e dopo essersi ritagliato un po' di spazio ha deciso di premiare la corsa del suo compagno sulla fascia destra ma per servirlo si è esibito in un passaggio no-look che ha fatto balzare in piedi tutto lo stadio.

Riquelme ha girato la testa verso la linea laterale ma è riuscito a vedere uno spazio a cui nessuno aveva fatto caso e ha messo il compagno in condizione di crossare in area: la folla ha apprezzato molto questa giocata, così come tante altre dell'estroso calciatore argentino che ha cercato anche il gol personale ma il pallone è terminato fuori di poco.

Nonostante la forma fisica a limite, Roman ha mostrato ancora una volta come il ‘pensiero calcistico' e il ‘piede' siano qualcosa che va al di là dell'età.

‘Abrazame hasta que vuelva Román' (‘Abbracciami finché non torna Román') recitava un murales tanti anni fa, e forse oggi ci mancano proprio questi calciatori qui per farci innamorare un po' di più di questo sport che ormai è fatto soprattutto di muscoli e accelerazioni.