Rimini-Perugia interrotta per un incendio, paura in Serie C: intervengono i vigili del fuoco

A cura di Vito Lamorte

Paura durante Rimini-Perugia. La partita, valevole per la quinta giornata del Girone B di Serie C, è stata interrotta a causa dell’incendio di un materassino sulla pista di atletica a causa del lancio di un fumogeno. Le due squadre hanno dovuto lasciare il campo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Il match dello stadio Romeo Neri è ripreso dopo 18 minuti di stop.

In base alle prime ricostruzioni, i tifosi ospiti avrebbero lanciato un fumogeno in campo e il tappetino del salto in alto ha preso fuoco: non è bastato l'intervento di un estintore e due idranti l'incendio per placare. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi e sono rientrate dopo una ventina di minuti per ricominciare a giocare.

La gara è stata sospesa quando gli umbri erano in vantaggio per 1-0, in virtù del gol di Kouan: il Rimini ha pareggiato con Lamesta e ha sfiorato il vantaggio, ma nel finale della prima frazione ci ha pensato Bartolomei con un missile da 40 metri a mandare avanti il Grifo. I padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio al minuto 72 con Ubaldi.

Il tabellino di Rimini-Perugia

RIMINI (3-4-3): Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli (30′ st Iacoponi); Stanga, Megelaitis, Langella, Acampa; Lamesta, Morra (20′ st Ubaldi), Capanni (20′ st Cernigoi). A disp.: Passador, Pietrangeli, Marchesi, Lepri, Rosini, Bouabre, Accursi, Leoncini, Selvini, Lombardi. All.: Raimondi

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic (29′ st Dell’Orco), Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Iannoni (29′ st Santoro); Matos, Vazquez, Lisi. A disp.: Abibi, Lavorgna, Bozzolan, Morichelli, Acella, Ebnoutalib, Torrasi, Ricci, Seghetti, Cudrig. All.: Baldini

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (assistenti Lipari – Landoni, IV ufficiale Mancini)

MARCATORI: 11′ pt Kouan (P), 23′ pt Lamesta (R), 43′ pt Bartolomei (P). 31′ st Ubaldi (R)