Richarlison in lacrime dopo la sostituzione, si è tenuto tutto dentro: ora ha la forza di confessare Richarlison è stato fotografato in lacrime dopo essere stato sostituito durante la vittoria per 5-1 del Brasile sulla Bolivia e pochi giorni dopo ha raccontato i suoi problemi.

A cura di Vito Lamorte

Richarlison è sempre stato un personaggio molto controverso e ha sempre spaccato l'opinione pubblica. L'attaccante brasiliano del Tottenham, che con gli Spurs ha giocato 5 partite segnando un solo gol, durante la partita di qualificazione ai Mondiali di sabato9 settembre con la Seleçao ha fatto porre ha tutti la stessa domanda: cosa è successo a Richarlison?

Il calciatore non sta attraversando un bel momento, né con la nazionale né col suo club; ed è stato ripreso dalle telecamere mentre piangeva in panchina dopo essere stato sostituito al 70′ della vittoria del Brasile sulla Bolivia per 5-1, in occasione dell'esordio di Fernando Diniz da selezionatore.

Intervistato dal noto media brasiliano O Globo, Richarlison ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata che hanno compromesso anche il suo rendimento in campo: "Ho attraversato un periodo davvero difficile negli ultimi cinque mesi, adesso per fortuna va tutto bene. Le persone a cui interessavano solo i miei soldi mi hanno lasciato, adesso le cose inizieranno ad andare bene. Sono sicuro che farò una buona stagione con la maglia del Tottenham".

L'ex attaccante di Fluminense, Watford ed Everton si è confessato a cuore aperto e sembrava quasi togliersi un peso dalla testa in quel momento.

Richarlison, inoltre, ha confidato che si rivolgerà ad uno specialista per affrontare i suoi problemi ed essere supportato nel miglior modo possibile: "Tornerò in Inghilterra, cercherò un aiuto psicologico, con uno psicologo , per lavorare sulla mia mente. Tornerò più forte. Penso che sarò ancora fra i convocati del Brasile, lavorerò per quello. Devo trovare la continuità con il Tottenham, in questa settimana parlerò con loro, ho bisogno di continuità per avere ritmo partita e arrivare bene alle prossime sfide del Brasile".

Dieci mesi fa l'attaccante aveva segnato un gol da copertina alla Serbia all’esordio della Coppa del Mondo in Qatar e pochi mesi prima era stato acquistato dal Tottenham per 58 milioni di euro: dopo ha avuto un'involuzione importante, tanto che la sua permanenza a Londra era stata messa in dubbio.

Adesso Richarlison vuole ripartire e ha sentito il bisogno di parlare di quanto gli è accaduto senza filtri.