Rice è sicuro dell’Inghilterra e arriva in Qatar con una valigia vuota: “Voglio metterci la coppa” Declan Rice è arrivato in Qatar portando con sé una valigia vuota. Il giocatore dell’Inghilterra ha svelato all’autista la sua intenzione: “Qui voglio metterci la coppa del mondo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra è una delle nazionali favorite per la vittoria dei Mondiali 2022 in Qatar. La squadra allenata da Southgate è inserita nel gruppo B insieme a Iran, Stati Uniti e Galles. Un girone sulla carta semplice ma che nasconde delle insidie. La voglia di portarsi a casa questo torneo è tantissima dopo la cocente delusione della sconfitta agli Europei in casa, a Wembley, contro l'Italia. Gli inglesi hanno bisogno di scrollarsi di dosso l'etichetta di eterna incompiuta, o di nazionale che arrivata nel momento cruciale di una competizione, poi si perde sul più bello.

Kane e compagni vogliono arrivare alla finale e hanno già dato dimostrazione di volersi portare a casa la coppa. Declan Rice del West Ham, tra i convocati di Southgate per questi Mondiali, è stato immortalato al suo arrivo in Qatar con una valigia vuota. Non c'era una spiegazione sensata a questa decisione fino a quando il suo autista, secondo quanto riferito dal Sun, non ne ha rivelato il motivo svelando il dialogo avuto con il giocatore. Rice è talmente sicuro della vittoria dell'Inghilterra che infatti ha portato questa valigia per potergli mettere poi la coppa del mondo all'interno.

Non vuole di certo rubarla, ovvio, ma ha il forte presentimento che l'Inghilterra possa vincerla e portarla finalmente a Londra dopo la delusione degli Europei. Dopo essere arrivato al St George's Park, sede di tutte le 27 squadre nazionali inglesi, Rice è sceso dall'auto e si è avvicinato al bagagliaio, dove l'autista lo ha aiutato con i bagagli. "Non c'è niente in quello – spiega il giocatore all'autista – È un pezzo di ricambio. Spero di portare a casa il trofeo in questa" ha aggiunto il giocatore in riferimento a quella valigia vuota che aveva lasciato basito anche l'uomo.

L'umore di Rice rifletteva quello ottimista e fiducioso dei Tre Leoni fin da quando si sono stabilii nella loro base: un hotel a cinque stelle del Souq Al Wakra. La squadra ieri ha svolto il loro primo allenamento completo al vicino stadio Al Wakrah con una temperatura di quasi 30 gradi. Il prossimo 21 novembre alle ore 14 gli inglesi giocheranno la prima gara del torneo sfidando l'Iran al Khalifa International Stadium. Il 25 novembre saranno poi chiamati a giocate la suggestiva gara contro gli Stati Uniti prima di chiudere la fase a gironi con il match contro il Galles.