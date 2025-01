Riccardo Trevisani nella bufera per il commento su Chukwueze: “Mi scuso con chi ci ha visto razzismo”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultima giornata di Serie A è stata contrassegnata soprattutto dalla vittoria del Napoli sulla Juventus. Nel mezzo il successo dell'Inter in casa del Lecce ma anche la rimonta di cuore firmata dal Milan a San Siro contro il Parma. Prima Reijnders e poi Chukwueze hanno consentito ai rossoneri di prendersi tre punti importanti riscattando così il ko di Torino contro la Juventus. In una live di Cronache di Spogliatoio dal titolo ‘Fontana di Trevi', sui social è diventato improvvisamente virale un passaggio del giornalista Riccardo Trevisani, oggi telecronista e opinionista Mediaset, riguardante proprio il gol di Chukwueze. Una polemica su una presunta frase razzista pronunciata dallo stesso Trevisani.

Cos'ha detto Trevisani durante il podcast ‘Fontana di Trevi'

Tutto nasce dalla richiesta in chat di alcuni utenti che stavano seguendo il programma i quali hanno posto al giornalista un parere sull'attaccante nigeriano del Milan autore del gol vittoria. Trevisani, che non è un estimatore del giocatore, ha risposto subito: "È entrato anche decentemente ieri ma il gol l'ha fatto il portiere da solo, ma di che stiamo parlando – spiega il giornalista che poi replica al collega Pastore il quale aveva definito quello di Chuckwueze come ‘un gol da vera prima punta' -. Un "Goldaniga".

Goldaniga è chiaramente il cognome del difensore del Como che se pronunciato in sillabe diventa chiaramente un insulto razzista ("gol da nigga". La parola "nigga" tradotta dall'inglese all'italiano è "negro" ndr). Per questo motivo il pubblico all'ascolto non ha reagito benissimo ascoltando quel passaggio rendendo il filmato virale. Trevisani è intervenuto chiarendo subito cos'è accaduto attraverso il proprio account su X.

Le scuse di Trevisani attraverso il proprio account social

"Come sapete a ‘Fontana di Trevi' siamo soliti plasmare frasi, parole e nomi di giocatori a seconda dell'algoritmo trattato, spesso in chiave ironica. Ieri sera commentando il gol di Chukwueze, Giuseppe l'ha definito un ‘Gol da vera prima punta', io in una frazione di secondo, facendo un'associazione mentale ho risposto ‘Goldaniga'. Sono assolutamente consapevole che ci siano due livelli di battuta: il primo riguarda il collegamento con il giocatore del Como al quale il mio cervello si è fermato, il secondo, che però non mi è mai balenato in mente, è semplicemente incommentabile. Mi scuso con chiunque abbia interpretato nelle mie parole una qualsiasi forma di razzismo, che non mi appartiene e non mi e non mi rappresenta in nessun modo".

I commenti degli utenti sui social dopo aver visto quelle immagini

Scuse arrivate subito dopo lo stupore generato da quella sua parola. Sui social infatti qualcuno avevo messo in evidenza anche la reazione di Fernando Siani, uno dei due conduttori in studio insieme allo stesso Giuseppe Pastore, che sembra forse accorgersi della presunta gaffe. I tre successivamente, come si evince dalle immagini, vanno poi avanti pronunciando più volte la parola "Goldaniga" ovvero il cognome del difensore del Como, chiudendo quel discorso. Gli utenti sui social sottolineano come quello sia stato un modo per mascherare ciò che era stato appena pronunciato.

La discussione sull'argomento si è diffusa così in pochissime ore. "Che schifezza, Goldaniga gioca nel Como e non c'entrava veramente nulla" scrive qualcuno sottolineando come in quel momento si stesse parlando di Milan-Parma e il cognome del difensore fosse fuori contesto. Per altri è stato invece uno scivolone accidentale prontamente corretto dal giornalista che ha poi pubblicamente riconosciuto di poter essere frainteso. Nel frattempo dal video completo della puntata sui canali YouTube di Cronache di Spogliatoio è stata tagliata la parte incriminata pronunciata durante la puntata del podcast.