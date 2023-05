Reggina, cambia la classifica di Serie B a due giornate dalla fine: ridotta la penalizzazione La classifica del campionato di Serie B cambia nuovamente a sole due giornate dal termine. La Reggina infatti ha avuto uno sconto sulla penalizzazione inflitta solo qualche giorno fa passando da -7 a -5 punti complessivi decurtati in classifica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nuovo ribaltone in Serie B. Il campionato cadetto sta per terminare ma a due giornate dal termine della stagione regolare, la classifica è stata nuovamente stravolta. Non un dettaglio di poco conto dato che anche un solo punto può decidere le sorti di una sorta tra promozione, salvezza, playoff e playout. Ed è proprio il caso di dirlo dato che ancora una volta è la Reggina ad essere protagonista. Il club calabrese infatti, era stato penalizzato solo pochi giorni fa dal Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questo campionato per i mancati pagamenti di IRPEF e INPS nei mesi di febbraio e marzo.

Inoltre era stato disposta anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La squadra era già stata sanzionata con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, e deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Ora però, dopo il ricorso in Appello, il club si è visto accogliere parzialmente il reclamo: penalizzazione ridotta da 7 a 5 punti.

La Reggina è ora all’ottavo posto in classifica, ultima posizione disponibile per un piazzamento playoff.

Una svolta per il club che puntava molto su uno sconto per poter sperare in un ingresso nella griglia playoff. Ebbene la Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile in merito alla penalizzazione di tre punti da scontare nel campionato di Serie B, ma ha accolto parzialmente quello presentato dalla stessa società amaranto lo scorso 8 maggio contro l’ulteriore penalizzazione di quattro punti.

Per questo nel complessivo i punti di penalizzazione a carico del club amaranto da scontare nell'attuale campionato passano da sette a cinque. Il che vuol dire che attualmente la Reggina balza all'ottavo posto con 47 punti alle spalle del Palermo con 48, e dunque in piena zona playoff all'ultimo posto disponibile da regolamento. Saranno dunque cruciali gli ultimi due turni per capire se la squadra di Pippo Inzaghi riuscirà a difendere questa posizione nelle sfide contro Bari e Ascoli.