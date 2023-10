Regalano al piccolo tifoso malato la maglia dello United, ma è dell’unico giocatore sgradito Un giovane tifoso del Manchester United ha ricevuto una maglietta speciale dal club però non gradito fino in fondo. Tutto a causa del nome presente sul retro della stessa.

A cura di Marco Beltrami

Il piccolo Cameron ha ereditato dal papà l'amore per il Manchester United. Questo giovanissimo tifoso negli ultimi mesi non è riuscito a seguire i suoi idoli allo stadio a causa di una brutta malattia. Al bambino è stato diagnosticato un tumore che lo ha costretto a sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia. Questo però non gli ha impedito di vedere le partite della formazione di ten Hag in TV. Nell'ultima giornata di Premier League poi ecco la gioia del ritorno all'Old Trafford, il suo "teatro dei sogni".

In compagnia dei suoi familiari Cameron ha assistito alla vittoria del Manchester United contro il Brentford per 2-1. Un match che non dimenticherà mai visto che il club ha voluto fargli un regalo speciale. La presentatrice della televisione ufficiale dei Red Devils Zarah Connolly si è recata dal piccolo sostenitore presentato con queste parole: "Abbiamo scoperto prima della partita che Cameron aveva appena finito la chemio due settimane fa e volevamo fargli un regalo da parte della sua famiglia allo United".

Connolly si è avvicinata a Cameron per porgergli una maglia ufficiale autografata del Manchester United. Prima di consegnargliela però gli ha chiesto un parere su un giocatore in particolare, ovvero l'esterno offensivo Garnacho emblema di genio e sregolatezza che ultimamente sta facendo parlare più per le sue bizze che per altro. A quel punto la risposta di Cameron sul gradimento per il giocatore è stata tanto schietta quanto disinvolta: "Garnacho? Davvero non mi piace".

Reazione quasi sconcertata della presentatrice che comunque ha mantenuto il sorriso. Infatti è stata proprio è stata proprio lei a svelare al ragazzino che la maglia regalata per uno scherzo del destino era proprio quella di Garnacho: "Riderai davvero quando vedrai chi c'è sul retro della maglia adesso. Hai la maglia di Garnacho!". Quando il giovanissimo fan dello United l'ha scoperto, ha inizialmente sfoderato una reazione perplessa e poi si è lasciato andare ad un sorriso.

Tutto è bene quel che finisce bene? Connelly ha chiosato: "Dopodiché, mi ha letteralmente abbracciato e mi ha detto grazie! È un guerriero". Cameron forse se l'è fatta piacere alla fine: d'altronde a caval donato…