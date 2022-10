Regalano a De Bruyne una maglia dello United col suo nome, la reazione è inaspettata (e infelice) A pochi giorni dal derby di Manchester scherzo in diretta per Kevin De Bruyne, al quale è stata regalata una maglia degli acerrimi rivali. Gesti e parole inaspettati.

A cura di Marco Beltrami

Nonostante la parentesi europea in quel di Manchester è ancora forte l'eco dell'ultimo derby. Stati d'animo molto differenti per le tifoserie di City e United, con i primi entusiasti per la straripante prestazione della squadra di Guardiola, e i secondi depressi per il flop che ha evidenziato ancora una volta la differenza con i cugini. Se poi in casa Red Devils ci s'interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo, dall'altra parte ci si esalta per il rendimento di Haaland, Foden e del solito De Bruyne.

Proprio il belga, che ormai non sorprende più nessuno, ha iniziato la stagione alla grande come confermano i 10 assist (e un gol) in 11 partite. Dopo il doppio passaggio vincente nel derby, il centrocampista è stato vittima di uno scherzo curioso. Ospite del podcast Mid Mid, sul canale belga Play Sports, l'ex di Genk, Wolfsburg, Werder Brema e Chelsea ha dovuto fare i conti con un vero e proprio fuori programma. Durante la diretta il padrone di casa a sorpresa gli ha passato una maglietta speciale.

Si trattava della casacca dei rivali del Manchester United. De Bruyne inizialmente imbarazzato, dopo aver spiegato la maglietta si è reso conto che sul retro aveva il suo nome con il numero, "De Bruyne 17". A quel punto la stella del Manchester City ha iniziato a ridere, probabilmente si aspettava che la divisa fosse di nuovo quella di Cristiano Ronaldo che aveva già richiesto e ottenuto in occasione dell'ultimo confronto, come mostrato dalle immagini post-derby.

Qual è stata la reazione finale del forte nazionale belga? Lo stupore iniziale, ha lasciato il posto all'ironia con espressioni che sicuramente non saranno apprezzate dalle parti dell'Old Trafford. Prima una battuta "La brucio adesso?" e poi di fronte al riferimento ai sogni dei sostenitori rivali: "La maggior parte dei sogni sono inganni, giusto?". Proprio in chiusura di collegamento poi, ecco il gesto non troppo felice, come a dire "tagliare il collo" a sottolineare ancora una volta la sua disapprovazione. Una situazione che getta ulteriore benzina sul fuoco della rivalità tra i due club di Manchester, anche perché nessuno si aspettava questa reazione da un calciatore solitamente molto pacato.