Record su record per Lewandowski, un 2021 favoloso: ha segnato un gol ogni 72 minuti Un 2021 da record per Lewandowski: 43 gol in Bundesliga, 69 totali in 59 partite come Cristiano Ronaldo nel 2013. Superato il primato di Gerd Muller.

A cura di Vito Lamorte

Robert Lewandowski non fa più notizia. Il centravanti polacco si è già guadagnato un posto nell'olimpo del calcio mondiale con i suoi gol straordinari ma il numero 9 del Bayern Monaco vuole sempre migliorare i suoi numeri: questa sera Lewy ha eguagliato i numeri di Cristiano Ronaldo nel 2013, realizzando 69 gol in 59 partite tra club e nazionale, in poco meno di 5.000 minuti in campo (4.955). La media reti è incredibile: una rete ogni 72 minuti.

Contro il Wolfsburg i bavaresi hanno giocato l'ultima gara dell'anno vincendo per 4-0: all'Allianz Arena i ragazzi di Nagelsmann hanno regolato i Die Wölfe con un sonoro poker a cui hanno partecipato Muller, Upamecano, Sané e Lewandowski. È la quinta vittoria di fila in campionato per il Bayern, che si è riportato a +9 sul Borussia Dortmund, impegnato sabato contro l'Hertha, ma la serata è tutta per Robert da Varsavia che attende gli ultimi minuti per scrivere un'altra pagina di storia.

Il 2021 dell'attaccante classe 1988 è stato davvero eccezionale e oltre a raggiungere CR7 in questa speciale classifica dei marcatori annuali ha infranto un altro record in Bundesliga: Lewandowski ha segnato 43 i reti in campionato, una in più di Gerd Muller che nel 1972 si fermò a 42. Numeri davvero impressionanti.

Leggi anche Perché Robert Lewandowski deve vincere il Pallone d'Oro 2021

Anche se non è riuscito a superare Ronaldo, Lewandowski può essere orgoglioso di mettere il suo nome accanto a quello di un'icona come CR7: il centravanti polacco ha mostrato ancora una volta le sue grandi qualità e la sua costanza in zona gol.

In tanti volevano che il Pallone d'Oro 2021 venisse assegnato a lui ma a vincere è stato Leo Messi e France Football, oltre a tutti i giornalisti votanti, sono stati sommersi di critiche: nei giorni successivi alla premiazione si è parlato di un premio per l'edizione dell'anno scorso, cancellata per via della pandemia, ma non ci sarebbero nuovi sviluppi in questo senso.

Con o senza Pallone d'Oro, Robert Lewandowski ha continuato a fare quello che gli piace di più: segnare, esultare e vincere.