Real Sociedad-PSG a rischio scontri: fermati già 50 tifosi, sequestrato un arsenale da guerriglia Massima allerta in vista della sfida di Champions League delle 21:00 tra Real Sociedad e PSG. La polizia basca ha già posto in stato di fermo circa 50 tifosi delle due squadre, confiscato una ventina di veicoli e un bus parigino alla frontiera. In città sono stati sventati alcuni scontri programmati e sequestrato un vero e proprio arsenale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'incredibile armamentario sequestrato dalla polizia basca (fonte: @ertzaintzaEJGV)

La partita di Champions League tra Real Sociedad e PSG in programma questa sera alle 21:00 alla Reale Arena di San Sebastian, per il ritorno degli ottavi di finale, è tra le gare considerate a maggior rischio incidenti. E così sono scattate fin dalle prime luci dell'alba le misure eccezionali da parte delle forze dell'ordine spagnole che hanno già avuto esiti sconcertanti: un autobus di tifosi del PSG è stato fermato alla frontiera perché a bordo è stato ritrovato un vero e proprio arsenale. Altre perquisizioni sono state effettuate dalla polizia che ha già fermato oltre 50 tifosi di entrambe le fazioni e sequestrato altro materiale pericoloso.

Nel dettaglio, la polizia e la guardia municipale di San Sebastián hanno rinvenuto 15 mazze da golf, una sbarra di metallo, tre piccozze, quattro paradenti, due paia di tirapugni, un coltello, due coltelli tascabili, un bastone estensibile, diversi cacciaviti, un martello, un razzo, diversi cappucci e guanti. Tutto materiale debitamente nascosto su un pullman di un gruppo di ultrà del PSG che si apprestavano a valicare i confini della Francia per dirigersi in Spagna alla volta di San Sebastian in occasione della partita contro la Real Sociedad. Che mai probabilmente avevano intenzione di vedere perché a fronte dei controlli della polizia, lo scopo era tutt'altro: cercare lo scontro fisico con i tifosi spagnoli e creare disordini e incidenti.

Obiettivo miseramente fallito grazie ai controlli eccezionali predisposti in vista del match di Champions da parte delle forze dell'ordine spagnole che stanno registrando una situazione allarmante. Già nella prima parte della giornata – la partita inizierà solamente alle 21:00 hanno registrato diversi altre confische con un vero e proprio arsenale bellico requisito a diversi gruppi di ultrà, oltre al sequestro di una ventina di veicoli. Molti di questi sono stati anche posti a fermo e sarebbero circa una cinquantina di tifosi, suddivisi in supporter della Real e del PSG.

In campo sono scese in forza congiunta l'Ertzaintza e la Guardia Municipale di San Sebastián che continueranno la massiccia operazione di polizia al fine di garantire la sicurezza per gli altri spettatori e prevenire possibili incidenti in attesa della partita di Champions League tra Real Sociedad e PSG. Gli investigatori hanno comunicato di aver sventato anche alcuni incidenti programmati: erano stati fissati alcuni scontri tra i tifosi delle due squadre, tra cui quello di una dozzina di radicali che si preparavano ad attaccare un bar. Tutti arrestati.