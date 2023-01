Real Madrid-Atletico Madrid di Coppa del Re, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Real Madrid-Atletico Madrid è la sfida dei quarti di finale della Coppa del Re 2023. La partita si gioca oggi giovedì 26 gennaio alle ore 21 allo stadio Bernabeu di Madrid. Ecco tutte le informazioni su copertura TV e streaming.

Real Madrid-Atletico Madrid è la partita valida per i quarti di finale della Coppa del Re 2023. Fischio d'inizio in orario alle 21 allo stadio Santiago Bernabeu per il derby di Madrid, tra la squadra di Ancelotti e quella di Simeone che si giocano l'accesso in semifinale contro l'Osasuna. Nella parte bassa del tabellone della Copa del Rey, il Barcellona aspetta la vincente di Valencia-Athletic Bilbao. Una sfida mai banale quella tra Real e Atletico, che in campionato sono rispettivamente seconda e quarta, con 10 punti di distacco. Il Real reduce dalla delusione della Supercoppa, vuole rifarsi contro un Atletico che sta cercando di recuperare il terreno perduto dopo un inizio di stagione difficile. Ecco tutte le informazioni su Real-Atletico che si gioca in gara secca.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid. Ancelotti punta su Alaba, con il tridente offensivo formato da Vinicius, Valverde e l'inamovibile Benzema. Simeone affida le chiavi del centro campo a De Paul, con Morata punta centrale.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv

Dove vedere in TV Real-Atletico di Coppa del Re? La partita non sarà trasmessa in TV in Italia. Nessuna emittente televisiva infatti ha acquistato i diritti della competizione spagnola che non potrà essere vista sugli schermi.

Il derby di Madrid tra Real e Atletico non si potrà nemmeno vedere in streaming, sfruttando una connessione internet stabile, su dispositivi portatili o fissi. Nessuna copertura dunque per il confronto in Italia.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

Il Real Madrid per la sfida contro l'Atletico di Coppa del Re ritrova Alaba, che dovrebbe partire titolare al centro della difesa in coppia con Militao. Per il resto poche novità per Ancelotti che punta in avanti sul trio formato da Valverde, Vinicius e Benzema. Simeone punta sul connazionale De Paul, con Correa e Griezmann a sostegno di Morata. Le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Atletico Madrid (4-1-4-1): Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Koke; De Paul, Griezmann, Lemar, Correa; Morata. Allenatore: Simeone.