Rayan Philippe è l’unico giocatore più decisivo di Haaland al mondo: gol e assist a raffica Rayan Philippe è l’unico giocatore più decisivo di Haaland al mondo: ha partecipato a più gol della sua squadra, riuscendo a fare meglio del fenomeno del Manchester City.

A cura di Vito Lamorte

Erling Haaland è il terrore dei difensore della Premier League, d'Europa e probabilmente del mondo. I 48 gol realizzati dall'attaccante norvegese (32 nel campionato inglese, 12 in Champions League, tre in FA Cup e uno in Carabao Cup) tengono il Manchester City in corsa per il Triplete e candidano il classe 2000 per il prossimo Pallone d'Oro.

In Premier ha già eguagliato il record di gol di Mohamed Salah (32) in un campionato da 38 partite ed è vicinissimo al record di reti di tutti i tempi, detenuto da Andy Cole e Alan Shearer (34). Il numero 9 dei Citizens è il capocannoniere del torneo inglese, della Champions League e conduce, con ampio vantaggio, la classifica della Scarpa d'Oro.

C'è però un giocatore al mondo che, a livello di campionato nazionale, ha ‘prodotto' più gol di Haaland. Si chiama Rayan Philippe e gioca nello Swift Hesperange in Lussemburgo. L'attaccante francese entrato, tra gol e assist, in 46 gol per la sua squadra nelle 25 partite disputate, mettendosi alle spalle i 37 gol (32+5) del norvegese.

Questi sono i giocatori che hanno partecipato a più reti (gol o assist) a livello mondiale:

Rayan Phillippe (Swift Hesperange) –> 46 (23G+23A)

Erling Haaland (Manchester City) –> 37 (32W+5A)

Kodjo Fo Doh Laba (Al-Ain) –> 35 (25G+10A)

Dominik Stolz (Swift Hesperange) –> 35 (22G+13A)

Henry Martín (America) –> 34 (24W+10A)

Enner Valencia (Fenerbahçe) –> 32 (27W+5A)

Dejvid Sinani (F91 Dudelange) –> 30 (16G+14A)

Lionel Messi (PSG) –> 30 (15W+15A)

David da Silva (PERSIB Bandung) –> 29 (24W+5A)

Marko Livaja (Hajduk Split) –> 29 (18W+11A)

Mike Tresor (KRC Genk) –> 29 (8W+21A)

Philippe è cresciuti nelle giovanili del Digione e ha esordito con la prima squadra in Ligue 1 nel 2019, quando aveva 18 anni e 10 mesi. Ha giocato due partite nell'Under 20 della Francia insieme a Tchouaméni, Kalulu, Caqueret, Simakan e Le Fée ma dopo aver constatato la mancanza di possibilità di emergere è andato in prestito al Tolone e al Nancy fino al trasferimento, nell'estate del 2021, in Lussemburgo.

Allo Swift Hesperange ha trovato la sua dimensione e ora guida la classifica cannonieri e quella dei migliori assist-man, oltre ad essere l'uomo simbolo della squadra prima in classifica.

Philippe ha parlato così della sua scelta: "A Digione non contavano su di me. Inoltre non avevo offerte dalla Ligue 2 e quasi nessuna dalla National (Terza Divisione), quindi ho preferito venire in Lussemburgo per trovare minuti e usarlo come trampolino di lancio per tornare ai massimi livelli. Inoltre , questo campionato è seguito da molti club tedeschi, belgi, svizzeri… che vedono la possibilità di ingaggiare giocatori di qualità che non valgono molti soldi".

In merito al paragone con Haaland, però, si tiene cauto: "Non posso confrontarmi con lui, ma sì, mi sono posto l'obiettivo di essere il giocatore che fa più gol. È divertente essere primi e spingere per fare meglio".

Artur Abreu, ‘MVP' della scorsa stagione, ha parlato così dell'esterno francese: "Da quando è iniziato il campionato, è stato coinvolto in media in quasi due gol a partita. Finora è il miglior giocatore del campionato lussemburghese di questo secolo, ma di gran lunga. A livello atletico è incredibile e ha una tecnica straordinaria. Sta facendo qualcosa di enorme ma penso che possa battere ogni record".