Ranieri e Bonaventura litigano pesantemente durante Maccabi-Fiorentina: volano parole forti Lite tra Ranieri e Bonaventura durante il secondo tempo di Maccabi-Fiorentina di Conference League.

Non è passata inosservata in Maccabi-Fiorentina di Conference League la lite plateale tra Ranieri e Bonaventura. I due compagni di squadra hanno vissuto un inaspettato momento di tensione nel secondo tempo della partita che i viola hanno vinto 4-3 dopo una girandola interminabile di emozioni.

Tutto è nato da un'azione sulla sinistra, in cui i due sono entrati in rotta di collisione per una divergenza di vedute. Ranieri dopo un passaggio del suo più esperto compagno, ha provato l'iniziativa individuale, finendo poi a terra a causa dell'intervento falloso di un avversario. Una volta rialzatosi l‘esterno si è sfogato contro Bonaventura, reo di essersi lamentato in precedenza in maniera un po' troppo veemente.

Forse Jack, voleva un uno-due, con il compagno e per questo lo ha rimproverato nonostante quest'ultimo sia riuscito a guadagnare un buon calcio di punizione. Molto arrabbiato Ranieri che proprio di fronte alle telecamere, ha ripetutamente invitato l'ex Milan a zittirsi e concentrarsi esclusivamente sulla partita in modo molto deciso: "Stai zitto e gioca, stai zitto e gioca!", con tanto di indice davanti alla bocca.

Dopo qualcosa di incomprensibile poi ecco l'invito molto colorito: "Non mi rompere il c…o". E Jack a quel punto si è allontanato per non dare ulteriore adito alle polemiche interne, lui che in campo comunque ne ha viste tante. E così la partita è proseguita fortunatamente per il verso giusto per la squadra di Vincenzo Italiano che, grazie ad un gol di Barak all'ultimo respiro, è riuscita ad imporsi 4-3.

E chissà che alla fine Ranieri e Bonaventura non si siano chiariti. Sicuramente la vittoria è un'ottima medicina per tornare a sorridere insieme, d'altronde il fine era il medesimo. Sei i risultati di questa tensione vibrante sono questi, allora Italiano non può che essere soddisfatto.