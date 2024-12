video suggerito

Rakitic si commuove parlando di Gattuso: “Quando entriamo negli spogliatoi ha le lacrime agli occhi” All’Hajduk Spalato Gattusto sta portando avanti un progetto vincente nonostante mille difficoltà e perfino un campione come Rakitic lo incorona: “È qualcosa di speciale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Hajduk Spalato in questa stagione non ha rivali e Gennaro Gattuso sta portando avanti il suo progetto senza intoppi: attorno alla squadra ha creato un clima sereno, dove tutti si sentono a proprio agio, compresi i grandi campioni come Ivan Rakitic che ha abbandonato la ricchezza dell'Arabia Saudita per andare a giocare per la prima volta nel suo Paese. L'ex centrocampista di Siviglia e Barcellona ha avuto un impatto positivo sul club e ha sviluppato subito un grande feeling con l'allenatore che all'inizio della sua avventura si è scontrato anche con qualche fedelissimo. Non con il croato che alla fine dell'ultima partita ha rilasciato dichiarazioni al miele per il tecnico italiano che forse non si aspettava di riuscire a ottenere così tanto rispetto in poco tempo.

Rakitic e gli elogi a Gattuso

Il centrocampista è intervenuto ai canali ufficiali dell'Hajduk Spalato e non ha risparmiato le lusinghe verso Gattuso, diventato ben presto uno dei suoi punti di riferimento. La squadra è prima in classifica e nello spogliatoio si respira un'aria serenissima: "Questi sono i momenti per cui tutti amiamo giocare a calcio È una sensazione indescrivibile. Entriamo negli spogliatoi, vediamo il nostro allenatore Gattuso con le lacrime agli occhi, e ha vinto tutto. È stato campione del mondo, ha alle spalle 800-900 partite".

L'impatto dell'allenatore sul club è stato importantissimo e Rakitic ha preso il suo allenatore come un vero esempio, nonostante la grande esperienza che ha alle spalle in alcune delle squadre più titolate: "Quando lui è emotivo dopo una partita come questa, è qualcosa di speciale. Noi non siamo importanti, né io né Livaja, quello che conta è la sensazione che questo club ci dà". Parole che lusingano Gattuso che ha finalmente trovato la sua dimensione lontano dai riflettori del grande calcio europeo, in un campionato che gli sta regalando infinite soddisfazioni.