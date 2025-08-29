Quanto guadagnerà Mourinho dopo l’esonero dal Fenerbahce: solo il conto dell’hotel è di 650mila euro

José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. Fatale è stata la sconfitta ai playoff di Champions League che gli è costata la fine del rapporto con la squadra turca pochi giorni dopo l'inizio della nuova stagione: lo Special One è stato esonerato il giorno dopo la partita, con la sua situazione che era ormai in bilico da diverse settimane e il rapporto con il club che era già incrinato. Dovrà trovare una nuova realtà dove rimettersi in gioco dopo la fine della parentesi turca che comunque gli frutterà ancora un bel guadagno. Secondo il media 343Digital il portoghese non resterà a bocca asciutta ma riceverà un compenso ricchissimo e alcuni bonus da concordare con la società che oltretutto pagherà il conto dell'albergo in cui ha soggiornato, un hotel esclusivo a 5 stelle sulle rive del Bosforo.

Quanto riceverà Mourinho dal Fenerbahce dopo l'esonero

Si parla di cifre molto importanti perché l'allenatore aveva siglato un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione più alcuni bonus, valido fino alla fine di questa stagione. Il Fenerbahce gli verserà quanto dovuto, comprese le nove mensilità dello stipendio che gli spetta per l'ultimo anno di contratto: in tutto Mourinho percepisce 850mila euro al mese, da versare in 12 rate, e fin qui ne ha già ricevute tre. Mancano all'appello nove mensilità (circa 9 milioni di euro) più gli eventuali bonus che gli erano stati promessi per i quali dovrà accordarsi con la società. In totale i turchi pagheranno 15 milioni di euro per liberarsi dell'allenatore, una cifra che comprende anche anche i soldi da versare al suo staff tecnico.

È una buonuscita ricchissima che gli permette di prendersi tempo e di studiare le prossime mosse della sua carriera e che comprende anche il pagamento dell'albergo in cui ha soggiornato nell'ultimo anno. Lo Special One ha scelto di vivere in un hotel a 5 stelle da oltre mille euro a notte, anche se il club gli aveva messo a disposizione un appartamento nella zona migliore della città. Si parlava di un conto da 2 milioni di euro, ma alla fine il Fenerbahce ha raggiunto un accordo con l'hotel e pagherà "solo" 650 mila euro che si vanno ad aggiungere già alla cifra sborsata per terminare l'accordo con Mourinho. Per l'allenatore si tratta del settimo esonero in carriera dopo quelli con Chelsea (2007 e 2015), Real Madrid (2013), Manchester United (2018), Tottenham (2021) e Roma (2024).