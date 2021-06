Si gioca il l'ottavo turno del girone dell'America Latina delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Regna grande equilibrio nel raggruppamento sudamericano e prima dell'inizio della Copa America 2021 le selezioni dell'America del Sud sono scese in campo per recuperare le due gare che erano state rinviate a causa dell'emergenza Covid-19 e per evitare spostamenti troppo lunghi nel corso dei tornei europei. Le cinque sfide in programma nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno 2021 sono: Ecuador-Perù, Venezuela-Uruguay, Colombia-Argentina, Paraguay-Brasile e Cile-Bolivia.

Lo scorso marzo vennero sospesi il turno 5 e 6 del girone sudamericano per evitare contrasti tra selezioni e club vista la difficile situazione sanitaria e gli spostamenti a cui si dovevano sottoporre molti atleti: quelle due gare verranno recuperate all'inizio di settembre. Il Brasile è in testa al girone con 15 punti seguito dall'Argentina a 11 e l'Ecuador a 9. A 7 punti ci sono Paraguay, Uruguay e Colombia. Fermo a 5 il Cile. Vanno direttamente al Mondiale le prime quattro e la quinta disputa il play-off interzona.

Dove vedere Colombia-Argentina in TV e in streaming

Colombia-Argentina è in programma stanotte a partire dalle ore 1:00 e sarà disputata allo stadio metropolitano Roberto Meléndez di Baranquilla. Il match valido per la quinta giornata delle qualificazioni Conmebol ai Mondiali di Qatar 2022 sarà trasmesso da Como TV, servizio di streaming che ha acquistato i diritti per la competizione. Per godersi la sfida tra la selezione di Reinaldo Rueda e quella di Lionel Scaloni bisogna collegarsi attraverso dispositivi fissi o mobili al sito comotv.com, dove sarà disponibile in diretta con commento in italiano o in inglese.

Qualificazioni Mondiali Sudamerica su Como TV, le partite

Ecco tutte le partite della quinta giornata delle qualificazioni Conmebol ai Mondiali di Qatar 2022, visibili al completo su Como TV tra la nottata di oggi e quella di domani: