Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: volano Germania, Spagna e Inghilterra, tris del Belgio La quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 in Qatar si è conclusa. Una notte che ha visto brillare le big con Germania, Spagna e Inghilterra letteralmente scatenate e protagoniste di una vera pioggia di gol. Lukaku trascina invece il Belgio con una doppietta. Qui tutti i risultati di giornata.

A cura di Fabrizio Rinelli

La quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 in Qatar si è conclusa. L'Italia è stata l'unica delle big a steccare l'appuntamento con i tre punti. A brillare in questa serata, sono state infatti proprio le Nazionali più blasonate. Come la Germania che ha letteralmente messo al tappeto l'Armenia con il punteggio di 6-0 guadagnandosi il primato nel girone. Ottima prova anche della Spagna che rialza la testa e riscatta il ko subito contro la Svezia battendo con il punteggio di 4-0 la Georgia.

Tutto facile invece per la Polonia che rifila addirittura sette gol al malcapitato San Marino. La tripletta di Bale regala invece il successo al Galles. Poker anche dell'Inghilterra contro Andorra con doppietta di Lingard, Kane e Saka (colui il quale ha sbagliato il rigore decisivo contro l'Italia nella finale degli Europei). Lukaku invece si è preso la scena trascinando il Belgio con una doppietta contro la Repubblica Ceca. L'altro gol ‘italiano' è stato invece messo a segno dal milanista Saelemaekers. Il Kosovo si salva al 92′ con Muriqi.

I risultati delle gare di questa sera

Gruppo B

KOSOVO-GRECIA 1-1

47′ Douvikas (G), 92′ Muriqi

SPAGNA-GEORGIA 4-0

6′ Gaya, 25′ Soler, 41′ Ferran Torres, 63′ Sarabia

Gruppo C

BULGARIA-LITUANIA 1-0

82′ Chochev

SVIZZERA-ITALIA 0-0

Gruppo E

BIELORUSSIA-GALLES 2-3

6′ rig., 69′ rig. e 93′ Bale (G), 29′ rig. Lisakovich (B), 31′ Sedko (B)

BELGIO-REPUBBLICA CECA 3-0

8′ Lukaku, 41′ E. Hazard, 65′ Saelemaekers

Gruppo I

ALBANIA-UNGHERIA 1-0

87′ Broja

INGHILTERRA-ANDORRA 4-0

18′ e 78′ Lingard, 72′ rig. Kane, 84′ Saka

SAN MARINO-POLONIA 1-7

8′ e 21′ Lewandowski (P), 16′ Swiderski (P), 44′ Linetty (P), 48′ Nanni (S), 68′, 92′ e 94′ Buksa (P)

Gruppo J

ISLANDA-MACEDONIA DEL NORD 2-2

12′ Velkovski (M), 54′ Alioski (M), 78′ Bjarnason (I), 84′ Gudjohnsen (I)

GERMANIA-ARMENIA 6-0

6′ e 15′ Gnabry, 35′ Reus, 45′ Werner, 52′ Hoffmann, 91′ Adeyemi

ROMANIA-LIECHTENSTEIN 2-0

11′ Tosca, 16′ Manea