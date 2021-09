Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: la Francia si ferma in Ucraina, l’Olanda cala il poker La giornata odierna valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, ha visto diversi risultati a sorpresa e tante certezza. La Francia stecca ancora e si ferma anche contro l’Ucraina pareggiando 1-1: stesso risultato dell’ultima sfida contro la Bosnia. Dilaga invece l’Olanda che cala il poker. Qui tutti i risultati di giornata.

A cura di Fabrizio Rinelli

La giornata odierna valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, ha visto diversi risultati a sorpresa. In attesa dell'Italia di Roberto Mancini che scenderà in campo domani contro la Svizzera dopo il pareggio di Firenze contro la Bulgaria, a fare scalpore questa sera è stata l'Olanda. Gli Orange sono stati strepitosi con la vittoria per 4-0 contro Montenegro con tanto di doppietta di Depay. Ma la sorpresa della serata è rappresentata dalla Francia che non riesce ad andare oltre il punteggio di 1-1 in Ucraina. Per i transalpini secondo pareggio consecutivo dopo l'altro 1-1 contro la Bonsia. Shapanenko ha portato in vantaggio gli ospiti poi Martial evita il ko ai campioni del mondo in carica.

Le altre gara invece, oltre all'Olanda che ha calato il poker col Montenegro, successo anche per la Croazia che vince nel finale in Slovacchia grazie ad un gol di Brozovic nel gruppo H. Nello stesso raggruppamento successi anche per Russia e Slovenia. Vince anche la Turchia con il punteggio di 3-0 contro Gibilterra: in gol anche l'interista Calhanoglu. Vittorie di misura invece per Danimarca e Scozia, mentre Israele travolge 5-2 l'Austria. Nel pomeriggio si erano disputate altre 4 gare: nel gruppo A poker la Serbia travolge 4-1 il Lussemburgo, 1-1 invece tra Irlanda e Azerbaijan. Vittorie anche per Norvegia e Finlandia con quest'ultima che adesso, con due gare in meno, mette in apprensione il primato della Francia.

Nel pomeriggio vince anche la Norvegia che non delude le aspettative e conquista il successo con il punteggio di 2-0 sul campo della Lettonia grazie anche ad un gol di Haaland.

I risultati finali di giornata

Gruppo A

IRLANDA-AZERBAIJAN 1-1

45+1′ Makhmudov (A), 87′ Duffy (I)

SERBIA-LUSSEMBURGO 4-1

22′, 35′ Mitrovic (S), 77′ Thill (L), 82′ aut. Chanot (S), 97′ Milenkovic (S)

Gruppo D

FINLANDIA-KAZAKISTAN 1-0

60′ Pohjanpalo

UCRAINA-FRANCIA 1-1

43′ Shaparenko (U), 50′ Martial (F)

Gruppo F

ISOLE FAR OER-DANIMARCA 0-1

85′ Wind



ISRAELE-AUSTRIA 5-2

6′ Solomon (I), 21′ Dabbur (I), 33′, 91′ Zahavi (I), 42′ Baumgartner (A), 55′ Arnautovic (A), 59′ Weissman (I)

SCOZIA-MOLDOVA 1-0

14′ Dykes

Gruppo G

LETTONIA-NORVEGIA 0-2

20′ rig. Haaland, 66′ Elyounoussi

GIBILTERRA-TURCHIA 0-3

54′ Dervisoglu, 65′ Calhanoglu, 83′ Karaman

OLANDA-MONTENEGRO 4-0

37′ rig., 62′ Depay, 70′ Wijnaldum, 76′ Gakpo

Gruppo H

CIPRO-RUSSIA 0-2

6′ Erokhin, 55′ Zhemaletdinov

SLOVENIA-MALTA 1-0

45′ Lovric

SLOVACCHIA-CROAZIA 0-1

86′ Brozovic