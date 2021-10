Qualificazioni Mondiali in TV oggi e stasera: Croazia-Slovacchia in chiaro, dove vederla Oggi e stasera lunedì 11 ottobre si disputano le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona europea, tra cui Croazia-Slovacchia valida come ottavo turno del Girone H. La partita verrà trasmessa in chiaro HD e in diretta sul Canale 20 Mediaset in TV e in live streaming collegandosi al sito Sport Mediaset o a Infinity.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi e stasera lunedì 11 ottobre si disputano le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona europea, in totale sono in programma 11 gare, di cui solamente una inizierà alle 18:00, tutte le altre alle 20:45. Tra queste spicca la sfida tra Croazia e Slovacchia valida come ottava partita del Gruppo H, che può determinare in modo significativo la classifica finale con altre due partite ancora da disputare.

La Croazia arriva dal 3-0 rifilato a Cipro, restando in testa al proprio Girone con 16 punti. Insieme alla Russia, che ha battuto la Slovacchia 1-0, rimasta ferma a 9 punti e quasi fuori dai giochi per la qualificazione diretta ai Mondiali 2022 se non riuscirà a vincere le 3 gare restanti. Per il Girone, infatti, la sfida resta al momento, a due tra i croati e la nazionale russa che si giocano il primo posto.

Dove vedere Croazia-Slovacchia in TV e streaming

Croazia-Slovacchia è possibile vederla in televisione collegandosi al Canale 20 del Digitale Terrestre che propone in diretta, HD e in esclusiva in chiaro i match validi per le qualificazioni della zona Europa ai prossimi Mondiali. Sulla rete tematica diretta da Marco Costa, lunedì 11 ottobre si seguirà la sfida tra la Croazia e la Slovacchia (Gruppo H) che sarà possibile seguire anche live streaming. In questo caso basterà collegarsi al sito Sport Mediaset oppure collegarsi alla piattaforma di streaming online Infinity.

Croazia-Slovacchia, gli orari

La partita tra Croazia e Slovacchia si gioca lunedì 11 ottobre con fischio di inizio alle 20:45, in programma allo Stadion Gradski di Osijek

Partite Qualificazioni Mondiali oggi e stasera 11 ottobre

Ecco tutte le partite in palinsesto di oggi e stasera, lunedì 11 ottobre: