Pur di allenarsi con la nazionale usa gli occhiali da sole, Ken Sema ci scherza su: “Mi vedo figo” Ken Sema vecchia conoscenza della Serie A ha sfoggiato occhiali da sole in occasione degli allenamenti con la nazionale del suo Paese.

A cura di Marco Beltrami

Cosa ci fa un giocatore con dei particolari occhiali da sole nel ritiro della nazionale svedese? È quello che si sono chiesti tifosi e addetti ai lavori visionando gli ultimi allenamenti della Svezia che sarà impegnata prossimamente contro l'Austria nella partita valida per le qualificazioni agli Europei. Il calciatore in questione è Ken Sema, che ha sfoggiato un look molto particolare.

Ken Sema è noto anche in Italia alla luce di un’esperienza vissuta nella nostra Serie A. Il centravanti svedese di origini congolesi che attualmente milita nel Watford, nella stagione 2019/2020 ha giocato nell’Udinese, togliendosi la soddisfazione di segnare due gol. Al suo attivo poi una prima parte di carriera in patria, e anche 14 presenze nella nazionale del Paese nordico.

Nel raduno dei gialloblu dunque ecco Ken con dei vistosi occhiali da sole avvolgenti durante gli allenamenti. In un'intervista ad Aftonbladet, il calciatore ex bianconero ci ha scherzato su: "Perché porto gli occhiali? Tutti dicono che sono figo e penso di esserlo anch'io. Adesso ho un nuovo stile quindi porto gli occhiali". Questo perché probabilmente molti compagni hanno preso in giro il centrocampista che invece è costretto a lavorare in queste condizioni a causa di un problema agli occhi.

Scherzi a parte, Sema ha infatti svelato la verità: "Ho subito una piccola operazione agli occhi. Li dovrò portare per un mese, ed è stato un buon compromesso. Ho subito un'operazione laser che rende la visione ancora migliore di quello che è. Mi ha colpito un po' per un anno, ma non è qualcosa a cui ho pensato troppo. Non vedevo quanto avrei voluto e così ho fatto un esame ed è andato tutto bene".

E ora dunque per un po' dovrà lavorare con gli occhiali da sole per un po' in attesa di ritornare alla normalità, anzi ad una situazione migliore rispetto al recente passato. Una dimostrazione d'attaccamento alla maglia della propria nazionale importante da parte di Ken Sema che avrebbe potuto anche prendersi qualche giorno di stop prima del rientro a regime.