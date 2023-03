Punta 30 centesimi e vince 25mila euro: quota folle, decisivo un gol al sesto minuto di recupero Uno scommettitore inglese ha vinto oltre 25mila euro con soli 34 centesimi puntati: ha indovinato una multipla mostruosa, col gol decisivo segnato al 96′.

A cura di Paolo Fiorenza

Gli scommettitori professionisti – si sa – sono singolisti, ovvero puntano i loro soldi su un solo evento, cercando la massima quota di mercato. Nella loro strategia è assolutamente vietato cercare la vincita spropositata rispetto alla puntata, operazione che invece è abituale per la quasi totalità dei giocatori di sala o online. Il multiplista è un sognatore incallito, che spera di far saltare il banco puntando su più partite, in modo che la quota complessiva salga a dismisura. Ovviamente le probabilità di vincita sono inversamente proporzionali al numero di eventi messi in gioco ed infatti tutti i bookmakers invogliano gli scommettitori ad aggiungere partite alla loro bolletta, offrendo anche dei bonus, visto che la matematica è loro potente alleata nello svuotare le tasche di chi gioca.

Per una volta, tuttavia, la sorte ha premiato la ‘punta' e non il banco, e lo ha fatto in maniera clamorosa, con una vincita di proporzioni mostruose, sia in assoluto che soprattutto in rapporto a quanto puntato: davvero una cifra ridicola. Uno scommettitore inglese ha infatti messo in gioco 30 centesimi di sterlina, ovvero 34 centesimi di euro al cambio, piazzandoli su una multipla di ben 13 partite che si sono giocate nello scorso weekend. Per far capire il livello di difficoltà della scommessa, basta dire che la quota ottenuta è di ben 74600 volte la posta. Il conto è presto fatto: moltiplicandola per i soldi puntati, si ottiene la vincita astronomica di oltre 25mila euro.

Somma cui probabilmente l'audace scommettitore non aveva messo minimamente il pensiero, salvo poi crederci sempre di più vedendo il maturare dei risultati. La giocata metteva assieme partite di Championship, League One e League Two: sette vittorie in casa, quattro vittorie in trasferta e due pareggi, queste le previsioni della multipla. Ovviamente c'erano partite che vedevano larghi favoriti, come il Middlesbrough contro lo Swansea (Championship) e il Bristol Rovers contro il Forest Green (League One), due successi esterni per 3-1. Tuttavia, per arrivare ad una quota totale così alta, è chiaro che c'erano eventi molto più difficili da pronosticare, in particolare i pareggi. Quello per zero a zero tra Barrow e Sutton (League Two) è stato pennellato, visto che nell'intera partita c'è stato un solo tiro in porta.

Altrove intanto accadevano rimonte provvidenziali, come quella dell'Exeter contro il Lincoln (2-1 nel finale da 0-1 sotto, League One), ma laddove la fortuna ha deciso che doveva essere il giorno dello scommettitore è stato nel drammatico finale di Swindon Town-Carlisle, quando gli ospiti, raggiunti sull'1-1 all'80', hanno segnato il gol della vittoria in pieno recupero, addirittura al 96′. Un colpo di testa su calcio d'angolo all'ultimo respiro – messo a segno da Ryan Edmondson – ha permesso al Carlisle di salire in seconda posizione in League Two, ma contemporaneamente ha fatto esultare in maniera belluina il giocatore che in quel modo ha chiuso la sua mostruosa bolletta. Vincite così sono davvero da raccontare al pub offrendo birra a tutti…