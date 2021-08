Psg, si ferma Mauro Icardi: infortunio alla clavicola, un mese fuori Per Mauro Icardi uno stop che non ci voleva: infortunio alla clavicola che lo costringerà a restare fuori rosa per 3-4 settimane. L’argentino aveva iniziato al meglio la propria stagione al Psg giocando 4 partite delle prime 4 uscite ufficiali. Quando rientrerà dovrà convincere Pochettino nel ridargli un posto, giocandosela con Messi, Neymar e Mbappè.

A cura di Alessio Pediglieri

Per Mauro Icardi la possibilità di giocarsi una chance in questo Paris Saint Germain infarcito di prime donne, cala ulteriormente. Oltre alla concorrenza spietata in avanti dove i parigini annoverano i fenomeni invidiati da mezza Europa, da Mbappè a Neymar e Messi, a creare ulteriori problemi alla punta argentina sono i nuovi guai fisici che possono condizionarne questo inizio di stagione. L'ultimo, alla clavicola, potrebbe tenerlo fuori per il prossimo mese.

Mentre si annuncia il debutto in Ligue 1 e sotto la Torre Eiffel di Lionel Messi, per Mauro Icardi inizia un nuovo calvario che lo coinvolge direttamente: dopo aver iniziato nel miglior dei modi con 4 presenze da titolare nelle prime 4 uscite del Psg segnando anche reti importanti, adesso la tegola con lo stop da parte dello staff medico.

Gli esami effettuati dai medici sociali del club parigino hanno evidenziato una distorsione di 2° grado dell'articolazione acromioclavicolare, con conseguente esigenza di fermare qualsiasi attività fisica. Secondo quanto riportato sul sito del club francese, l'argentino tornerà ad allenarsi in gruppo non prima di 3-4 settimane, salvo eventuali complicazioni. Nuovi esami sono attesi nei prossimi giorni per verificare i progressi di guarigione.

Certa, dunque, la sua assenza almeno per le prossime gare contro Reims e Clermont Foot in cui Pochettino dovrà varare nuove soluzioni – che non mancano – per dare equilibrio alla squadra e in avanti. Previsto, anche per questo, l'anticipato debutto di Messi in Ligue 1 con l'argentino che forse non giocherà tutti e 90 i minuti ma scenderà in campo con la sua nuova maglia. Per Icardi, al momento, il pensiero è di riprendersi il prima possibile, poi inizierà la sfida impari per riprendersi un posto in prima squadra, provando a creare problemi di scelta a Pochettino.