Non inizia nel modo migliore l'avventura parigina di Mauricio Pochettino che è stato trovato positivo al Covid in uno dei test effettuati su squadra e staff del Paris Saint Germain. Il tecnico argentino, approdato nella capitale francese ad inizio gennaio dopo un periodo di pausa, si trova al momento in isolamento e non potrà guidare la sua squadra nelle prossime partite come recita il comunicato emesso dal club parigino.