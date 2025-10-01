PSG in emergenza, manda in campo due giovanissimi contro il Barcellona: chi sono Mayulu e Mbaye

È una partita ad alta intensità quella tra Barcellona e PSG, una possibile finale anticipata alla fase campionato della Champions League dove si sfidano due candidate per il titolo. Luis Enrique torna nella città dove ha vinto il primo triplete, con la squadra che gli ha permesso di vincere il secondo, ma senza i suoi pezzi più pregiati: non ha potuto portare con sé il fresco Pallone d'Oro Ousmane Dembélé (rivale di Lamine Yamal per il premio), Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, tutti infortunati nelle ultime giornate.

Per forza di cose quindi l'allenatore è stato costretto a fare dei cambi forzati ma ha approfittato del momento di grande difficoltà per testare i suoi giocatori più giovani. Senza pensarci due volte ha mandato in campo Senny Mayulu e Ibrahim Mbaye, rispettivamente 19 e 17 anni, in rampa di lancio per diventare i nuovi talenti di questa squadra.

Chi sono i due giovani lanciati da Luis Enrique

La rosa ampia dei parigini aveva messo a disposizione dell'allenatore profili d'esperienza da schierare contro il Barcellona: in panchina ci sono Kang-in Lee e Gonçalo Ramos che hanno alle spalle tanti gol e partite e rappresentavano alternative affidabili, ma Luis Enrique ha scelto di puntare sulla linea verde mandando in campo Mayulu (autore del momentaneo pareggio) e Mbaye. Le gambe tremavano tanto, eppure i due adolescenti hanno alzato la testa e accettare questo compito.

Mayulu è il volto più noto tra i due: ha 19 anni e ha avuto il momento di gloria più grande con il PSG nella finale di Champions League contro l'Inter dove ha segnato il gol del 5-0 pochi minuti dopo essere subentrato. Ha toccato il cielo con un dito e ha contribuito a costruire un risultato storico. Mbaye è il più piccolo della compagnia, ha soltanto 17 anni e frequenta ancora il liceo scientifico, dove si diplomerà alla fine dell'anno scolastico. È il nuovo osservato speciale di Luis Enrique che lo ha messo in campo almeno per un minuto in tutte le partite giocate in questa stagione in tutte le competizioni, segno di una fiducia che cresce sempre di più.