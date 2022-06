“Pronto, sono il Ds dell’Avellino”: ma non era vero, scoperta la truffa Il Ds dell’Avellino Enzo De Vito ha presentato denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona.

A cura di Paolo Fiorenza

Dallo scorso febbraio Enzo De Vito è il nuovo direttore sportivo dell'Avellino, un ritorno nella piazza campana a distanza di 4 anni: il dirigente era già stato l'uomo mercato dei Lupi dal 2011 al 2018. Dopo la delusione dell‘eliminazione dai playoff per mano del Foggia, la squadra biancoverde proverà a centrare la promozione dalla Serie C alla B nella prossima stagione grazie ai colpi di De Vito.

L'unico e originale De Vito. Già, perché il dirigente dell'Avellino è stato vittima di una truffa con scambio di persona negli scorsi giorni. Nel calcio in passato abbiamo assistito a gente che si spacciava per calciatori, riuscendo anche ad ottenere un contratto da ingenui club, o anche a finti talent scout che promettevano carriere in cambio di soldi, ma un truffatore che telefonava ai giocatori simulando di essere un Ds raramente si era visto.

I tifosi dell’Avellino chiedono una squadra da promozione in Serie B

È stato lo stesso Avellino a rendere nota la vicenda con una nota: "L’ U.S. Avellino 1912 rende noto un episodio che ha visto vittima il direttore sportivo del club Avv. Vincenzo De Vito. Quest'ultimo, in mattinata, si è recato presso la Digos di Avellino per sporgere denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona contro un uomo che attraverso utenza telefonica si è presentato a nome del diesse biancoverde contattando alcuni calciatori".

Qualche vittima del raggiro evidentemente ha mangiato la foglia e fatto un controllo per verificare se l'identità di chi lo aveva contattato era davvero quella del dirigente dell'Avellino, smascherando la truffa. "A tutela mia e del club per cui lavoro ho sporto denuncia – ha spiegato De Vito – A tal proposito ci tengo a ringraziare la Digos e la Procura della Repubblica di Avellino che hanno dimostrato notevole competenza ed immensa professionalità".