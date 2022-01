Prima mossa del Tottenham per accontentare Conte: si sblocca il mercato Spurs con un nome a sorpresa Adama Traoré potrebbe diventare il primo colpo dell’era Conte al Tottenham: gli Spurs avrebbero l’accordo con il calciatore, ora manca quello con i Wolves.

A cura di Vito Lamorte

Il Tottenham inizia a muoversi sul mercato e Antonio Conte potrebbe essere presto accontentato in merito ad una delle richieste fatte nell'incontro dei giorni scorsi al presidente Daniel Levy e al direttore sportivo Fabio Paratici. Il Wolverhampton ha aperto alla cessione dell'esterno spagnolo Adama Traoré e gli Spurs sono in prima linea ad affondare il colpo e presentare un'offerta concreta per portare a Londra il calciatore.

L'ala dei Wolves era già stata nel mirino del club londinese la scorsa estate ma non c'era stato modo di chiudere la trattativa e così Traoré era rimasto al Molineaux: adesso tutto sembra pronto per il trasferimento e a spingere gli Spurs a fare questo investimento è la voglia di provare a centrare la qualificazione per la UEFA Champions Lega della prossima stagione.

Conte era stato chiaro fin da subito con Levy e sui rinforzi che avrebbe chiesto per migliorare la squadra a sua disposizione e, secondo quanto riferito da The Athletic, il primo acquisto sarebbe proprio Traore. Il 25enne, che ha altri 18 mesi di contratto con i Wolves, è stato valutato circa 25 milioni di sterline e Paratici, almeno finora, avrebbe formalizzato un’offerta da 20 milioni. Bisogna sottolineare, però, che molti giornalisti inglesi fanno sapere che il Tottenham e Traoré avrebbero già trovato l'accordo sull'ingaggio e ora mancherebbe solo quello tra le due società.

L'ex allenatore di Inter e Juventus avrebbe intenzione di utilizzare Traoré come ha fatto con Victor Moses al Chelsea, ovvero uomo a tutta fascia sfruttando le grandi capacità di offendere del calciatore spagnolo.

Che tipo di impatto potrebbe avere sulla squadra di Conte il classe 1996? La strada per concludere la trattativa sarebbe quella giusta e l'esterno spagnolo potrebbe aiutare gli Spurs a finire tra i primi quattro se ritrovasse la brillantezza di qualche tempo fa. Secondo quanto riportato da Teamtalk, gli Spurs sarebbero pronti a sacrificare quattro pedine pur di arrivare allo spagnolo: una vera dichiarazione d'intenti del club londinese, che vuole a tutti i costi accontentare l'allenatore italiano per provare a tornare in Champions League.