Pressione della FIFA sul CIO: alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 anche il futsal e il beach soccer Novità importanti per le prossime Olimpiadi, di Los Angeles 2028: tra le discipline esordienti ci potrebbero essere anche due sport “paralleli” al calcio, il futsal e il beach soccer. La FIFA sta premendo perché il CIO alla fine ceda ed accetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alle prossime Olimpiadi di Los Angeles, del 2028, ci potrebbero essere altre due discipline a debuttare ai Giochi, legate a doppio filo al mondo del calcio e sponsorizzate in prima fila dalla stessa FIFA. La massima organizzazione del pallone internazionale ha infatti inviato una nota formale al CIO in cui si richiede di valutare con attenzione l'inserimento del futsal e del beach soccer come sport indipendenti dal calcio. La FIFA lo ha fatto inserendo il discorso nel suo rapporto di espansione organizzativa 2023-2027.

Gli sport esordienti alle prossime Olimpiadi del 2028

Già con gli ultimi Giochi di Parigi dove hanno debuttato nuove discipline entrando nel firmamento olimpico, già per il 2028 è previsto un ulteriore ampliamento a fronte di sport che hanno via via preso piede e seguito a livello mondiale. Così, dopo i vari cricket, baseball, softball, breakdance e skate, si vedrà l'aggiunta per la prima volta del flag football e dello squash.

La richiesta della FIFA: beach soccer e futsal

Dopo il successo ottenuto dalle nuove discipline, che hanno coinvolto soprattutto i giovanissimi a seguito dei tornei olimpici maschili e femminili, anche la FIFA si è fatta avanti e ha voluto essere ancor più coinvolta nelle Olimpiadi, a tal punto che ha fatto un atto formale verso il CIO: vorrebbe che alle prossime Olimpiadi fossero ammessi sia il beach soccer che il futsal, due varianti del calcio che oramai da anni godono di propria vita, fortuna e seguito. Così, a seguito dell'ultima riunione del consiglio di amministrazione tenutasi a Zurigo, la FIFA ha fatto pressioni sul Comitato Olimpico Internazionale

La fortuna dei tornei di beach soccer e futsal

La FIFA gestisce sia la Coppa del Mondo di Futsal (da noi conosciuto come Calcio a 5) che la Coppa del Mondo di Beach Soccer rispettivamente dal 1989 (la FIFA Futsal World Championship vinta dal Brasile nella 1a edizione nei Paesi Bassi) e dal 2005 (dall'edizione di Berlino anche se la prima risale al 1997). Entrambe le discipline godono oramai di un riverbero enorme sia sul fronte sponsor, sia sul seguito di appassionati e sostenitori.